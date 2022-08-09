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中研院提貨幣金融改革4建言　央行5點回應　

▲針對中研院提出貨幣金融改革4大建言，中央銀行也5點回應，並強調不會為提高收益而犧牲貨幣政策獨立性。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲針對中研院提出貨幣金融改革4大建言，中央銀行也5點回應，並強調不會為提高收益而犧牲貨幣政策獨立性。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-08-09 10:32:12

針對中研院發布《台灣貨幣金融改革政策建議書》，針對資本市場資金運用的活化、中央銀行貨幣與匯率政策及金融政策與機制等面向，提供4項前瞻性建言，並點出國內金融現正面臨的問題包含，長期低利率及低匯率政策是否可作為促進台灣經濟成長和穩定金融的策略？對此，央行也提出5點回應，強調台灣長期平均經濟成長率高於全球平均，均顯示央行達成法定經營目標，央行不需要也不會採取低利率及低匯率來達到盈餘繳庫的預算目標。

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央行指出，根據「中央銀行法」第2條，央行法定經營目標包括促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值穩定及在上述目標範圍內，協助經濟發展。

央行強調，該行是依據法定經營目標來執行貨幣與匯率政策，長年以來，國內銀行資產品質及承受壞帳能力良好，且通膨穩定，新台幣匯率相較主要貨幣波動小，台灣長期平均經濟成長率高於全球平均，均顯示央行達成法定經營目標。

央行也說明，央行法定經營目標不包含盈餘繳庫，不會為提高收益而犧牲貨幣政策獨立性。國內利率是由央行理事會綜合考量國內外經濟金融情勢後決定，而新台幣匯率則由市場供需決定，且匯率變動而發生的利得或損失，依法不得列為當年度損益，因此，央行不需要更不會採取低利率及低匯率來達到盈餘繳庫的預算目標。

也由於各國體制（經濟規模、金融體系運作模式）差異甚大，央行說明，各國適合的貨幣政策架構，不盡相同，例如大型經濟體其貨幣政策主要考量利率對總體經濟的影響，台灣則為小型開放經濟體，貨幣政策須同時考量利率及匯率穩定。而一國金融體系係以資本市場的直接金融或間接金融為主，亦將影響其貨幣政策傳遞機制。為因應國內外經濟金融環境的改變，央行將持續檢視貨幣政策架構的妥適性，必要時進行調整。

此外，央行說，目前包括我國央行、新加坡金管局、南韓央行及瑞士央行均為落後一季公布外匯干預資訊，其中央行與新加坡金管局公布半年資料；南韓央行及瑞士央行則為公布季資料。上述新加坡金管局、瑞士及南韓等央行，自近年公布外匯干預資訊以來，均未追溯公布之前的歷史資料。

對於政府成立主權財富基金，央行表示，該行向來持正向態度，只是應先立專法，成立獨立的專業管理機構，而資金來源可由政府編列預算或發行特別公債，取得新台幣資金交予該專業管理機構，其再於外匯市場購買外匯，從事國際投資，不宜由外匯存底無償撥用。

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