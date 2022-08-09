民團公布六都社會住宅成績單　高雄、台南達成率最低

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住盟表示，台北市長柯文哲任內興辦20,429戶，距當年所提5萬戶政見甚遠，他也坦承跳票，但仍是六都中蓋得最多的，然就房價與租金負擔來看，台北市為台灣最嚴重的地區，有意爭取市長寶座的候選人們，除應接手完成已規劃設計、施工中的社宅外，要如何繼續朝5萬戶目標邁進實在是不容迴避的問題。
住盟指出，桃園市長鄭文燦任內興辦7,195戶，離當年選舉提出2萬戶目標有一大段距離，且桃園是六都中移入人口增長與房價漲幅較大的城市，在居住壓力攀升情況下，社宅亟需持續興辦增量；新北市擁有龐大的400萬人口，按理說社宅總需求量最高，對照目前中央規劃3.3萬戶的目標，應急起直追。
台中市在六都裡屬中間水平，尚未達中央設定的1.5萬戶目標的一半，請市長候選人「接力」完成已規劃的社宅，同時也要回答還有一半的社宅如何設法補足；台南市與高雄市部分，在社宅推動晚於其它四都，肇因於前市長（賴清德、陳菊／韓國瑜）態度相對消極，認為南部不需要社宅，距中央規劃目標還有很大差距，因此市長候選人須讓台南與高雄兩都擺脫社宅後段班的困境。
住盟提出六都社會住宅的3大困境，就興辦面，社宅雖已在興辦推動，然對比房價居高不下及民眾申請登記之殷切，在數量與進度上仍須積極追趕；就營運面，社會住宅興辦不是只有提供硬體，還有民眾最關心的「住得起」、「住得好」問題；就持續面，台灣選舉文化常出現因政黨輪替、首長變動造成政策中斷的現象，恐成為需長期投資的社會住宅最不確定的風險因素。
對此，社會住宅推動聯盟提出「5大社宅政策訴求」，包括「社宅中央蓋，地方也要蓋」，社會住宅乃民眾真切的期盼需求，不應切割為中央或地方、或是哪個政黨的責任，基於儘快增加社會住宅存量的目標，要求候選人：社宅不分黨派，中央蓋、六都也要蓋，分頭並進而加速社會住宅的存量累積。
台灣勞工陣線副祕書長楊書瑋指出，都市土地開發的相關法令與工具，是地方政府最重要、最能掌握的職權，也是取得社宅的手段之一，要求候選人，除政府積極興辦外，相關都市開發利得「應」回饋社會住宅，包括整體開發、都計變更、公辦都更、容積獎勵等多元途徑，加快累積社宅存量。
芒草心慈善協會秘書長李盈姿，為確保社會住宅達成協助安居理念，以「可負擔租金」讓弱勢民眾能夠「住得起」是重中之重，將要求候選人，以「收入」而非「身份」做為可負擔租金定價原則，方能避免月收入3萬與5萬的青年，因為未具備福利身分，須繳納相同額度租金的窘境，當邊緣弱勢、低薪青年也能負擔，協助居住之美意才算順利落實，呼籲「社宅租金應以可負擔、實際收入計價」。
伊甸社會福利基金會副執行長曹儉提到社宅營運不能「一市兩制」
，社宅興辦不應區分中央、地方，而應該是協力關係。中央有較強的興建、財務條件，地方在管理服務則有其行政與民意優勢，要求六度市長候選人，社宅無論是中央或地方興辦，在特定與民眾權益、福祉相關的營運事項，應建立一致性的標準原則，已成立地方住宅法人的台北、新北、桃園，可積極與中央爭取將轄區內社宅交由地方統一營運管理。
勵馨社會福利事業基金會執行長王玥好表示，社宅目前的「抽籤制」作法，讓福利目的變成「比運氣」遊戲，且無法形成監督政府興辦的力量，要求六都市長候選人，社宅入住應採行國際主流的「輪候制」（waiting list），不只建立強大支持社宅持續興辦的社會基礎，也讓選票成為監督社宅興辦的政治壓力。
崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，住盟將在8月至9月份開始全台「準市長們」的拜會行程，並將於10月整理結果公布「社宅友善市長」排名，呼籲市長候選人們不要拒訪，直球對決，要選市長，就蓋社宅！