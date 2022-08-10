中秋烤肉在家吃王品！7款燒肉組早鳥折200　再抽3千餐券

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Oh my!原燒大推5款燒肉禮盒，最划算的「原燒超澎湃人氣烤肉組」，可以一次吃到包含帶骨牛小排、厚切雪花牛、台灣豬梅花等7款肉品，雙人組早鳥優惠1,380元、四人組2,780元。「中秋限定－原燒烤運亨通烤肉組」，則放入肋眼牛排、霜降翼板牛、翼板骰子牛、極上牛肋條、厚切伊比利豬梅花等好料，早鳥優惠只要2,188元。
套餐都附上季節野菜，還提供韓式泡菜、糯米辣椒醬等漬物六小幅。於8/9～8/25早鳥預購期間，購買任一燒肉組現折200元，並附贈下次消費可使用的200元折抵券及品牌保冷袋一個，8/19起再加贈品牌圍兜兜，（數量有限、送完為止）。
肉次方一舉推出1.5公斤超大肉量、全台限量4,000組的「燒肉星球禮盒」，比臉大的美國肋眼牛排、每頭牛僅有1%的橫膈膜、精選牛舌、帶骨牛小排等9款店內明星肉品，搭配烤物野菜、獨特中辛山椒醬等5款醬料、小菜，8/9～8/25早鳥預購享優惠價1,688元；8/25前購買兩組並完成取貨，加贈價值238元的戰斧豬排一份。
為了幫大家製造歡聚氣氛，還特別設計中秋限量版周邊，免費贈送結合燒肉冷知識、趣味挑戰的燒肉桌遊！還搭配品牌保冷袋、肉次方人氣IP磁鐵（隨機出貨），有吃又有玩。
身為集團中最頂級的燒肉品牌，最肉則打造美澳日頂級和牛全餐，限量500組的「重磅和牛燒肉禮盒」，放入產量珍稀、僅有5%澳洲和牛獲此認證的澳洲全血和牛牛舌，美國櫻花和牛肋條，以及油花豐美、入口即化的日本A5和牛翼板等8款美妙肉品。搭配獨家以分子料理概念創作的醬油慕斯、清爽解膩的檸檬蔥鹽，禮盒每組3,980元，並附贈品牌保冷袋。早鳥8/25前購買禮盒並搭配生鮮燒肉商品消費滿5,000元，送價值690元的柯夢波丹百香果氣泡酒。
除了中秋燒肉禮盒，3大品牌也祭出優惠活動同樂，即日起至9/18，至任一品牌內用、外帶單筆消費滿千，贈3品牌干貝兌換券各1張；至任兩個品牌單筆消費滿千，贈王品瘋點數100點，再抽100名粉絲送總價值超過3,000元、3品牌「10元套餐券」各1張，（憑券可以10元兌換「Oh my!原燒」1,498元盪漾舞者伊比利豬雙人套餐、「肉次方」798元進擊的肉套餐、或「最肉」960元叛逆伊比利豬套餐）；三個品牌均單筆消費滿千，再贈瘋點數200點。
精品肉舖RÒUST BY T-HAM今年打造5款職人級的烤肉饗宴，其中經典職人精選手切的牛豬雙拼經典烤肉組好評回歸，由專業的侍肉師選肉、精修並分切為適合燒烤與入口的大小，讓居家烤肉更精緻！RÒU BY T-HAM「職人手切牛豬雙拼烤肉組合」，包含美國Prime等級牛肉、西班牙伊比利豬肉與台灣晶鑽豬，組合成人人喜愛的烤肉拼盤，中秋優惠1,999元。
外帶專門店RÒUST BY T-HAM則有最實惠的「豬肉烤肉組」，開吃西班牙伊比利梅花燒肉片、西班牙伊比利頸肉燒肉片、西班牙伊比利帶骨里肌排三款精選肉品，中秋優惠價1,599元；最爽快的「牛肉烤肉組」，大啖A5日本黑毛和牛的霜降牛、肋眼上蓋、肩小排，美國自然和牛板腱、美國Choice帶骨切片牛小排、紐西蘭薄切牛舌，搭配主廚嚴選蔬菜盒及調料，中秋優惠價3,999元。
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