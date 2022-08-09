啟思民本民調：若中共近期攻台　近7成認為台灣沒準備好

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若中共攻打台灣，民調指出，26.6%的民眾認為國家有足夠能力靠自己保衛台灣，65.7％民眾認為，台灣沒有足夠能力靠自己保衛台灣；至於其他國家是否會協防台灣，有56.2％民眾認為，美國不會出兵協防台灣；53.9%民眾認為日本不會出兵協防台灣。
若中共近期攻打台灣，民調顯示，高達68.8%民眾認為，蔡英文政府在軍事與非軍事上，準備還不充分。若中共對台採取軍事行動，是否願意為保衛中華民國而戰？有30.7%非常願意、22.4%還算願意、14.5%不太願意、24.1％完全不願意。
民調指出，有61％民眾認為，加強兩岸經貿與交流，可以降低兩岸緊張關係，29.2％民眾則認為，兩岸經貿與交流，會讓台灣更依賴中國；面對中共的武力威脅，55.9%民眾認為，台灣應該加強軍事嚇阻力量及政治外交手段，避免兩岸發生戰爭。
我國目前以募兵制為主，義務役為期四個月，役期是否需要延長？65.5%認為，要延長至一年，12.9%認為維持4個月就好。在台灣與中國關係方面，65.3%民眾傾向維持現狀，23.1％偏向獨立、7.7%偏向統一。
這份民調是在8月5日到7日，以Facebook廣告發送問券，調查18歲以上的網路人口，有效樣本1021份，在95％的信心水準下，誤差為正負正負3.07%。