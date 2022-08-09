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啟思民本民調：若中共近期攻台　近7成認為台灣沒準備好

▲江啟臣擔任董事長的啟思民本基金會今日公佈關於共軍演習的相關民調。（圖／資料照片）
▲江啟臣擔任董事長的啟思民本基金會今日公佈關於共軍演習的相關民調。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-08-09 10:50:282022-08-09 10:58:55

中共為報復美國眾議院議長裴洛西訪台，在台海周邊進行軍事演訓。由前國民黨主席江啟臣擔任董事長的啟思民本基金會今（9）日公布最新民調顯示，若中共攻打台灣，65.7％民眾認為，台灣沒有足夠能力靠自己保衛台灣；高達68.8%民眾認為，蔡英文政府在軍事與非軍事上，準備還不充分。整體而言，45.1％民眾認為，裴洛西訪台是弊大於利，27.4%則認爲利大於弊，更有22.9%民眾認爲利弊各半。

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民調顯示，對於蔡英文的兩岸政策，15.1%非常滿意、22.2%還算滿意、14.5%不太滿意、44.8%非常不滿意；對於蔡英文的國防政策，13.8％非常滿意、22.6%還算滿意、18.5%不太滿意、42.4%非常不滿意。

若中共攻打台灣，民調指出，26.6%的民眾認為國家有足夠能力靠自己保衛台灣，65.7％民眾認為，台灣沒有足夠能力靠自己保衛台灣；至於其他國家是否會協防台灣，有56.2％民眾認為，美國不會出兵協防台灣；53.9%民眾認為日本不會出兵協防台灣。

若中共近期攻打台灣，民調顯示，高達68.8%民眾認為，蔡英文政府在軍事與非軍事上，準備還不充分。若中共對台採取軍事行動，是否願意為保衛中華民國而戰？有30.7%非常願意、22.4%還算願意、14.5%不太願意、24.1％完全不願意。

民調指出，有61％民眾認為，加強兩岸經貿與交流，可以降低兩岸緊張關係，29.2％民眾則認為，兩岸經貿與交流，會讓台灣更依賴中國；面對中共的武力威脅，55.9%民眾認為，台灣應該加強軍事嚇阻力量及政治外交手段，避免兩岸發生戰爭。

我國目前以募兵制為主，義務役為期四個月，役期是否需要延長？65.5%認為，要延長至一年，12.9%認為維持4個月就好。在台灣與中國關係方面，65.3%民眾傾向維持現狀，23.1％偏向獨立、7.7%偏向統一。

這份民調是在8月5日到7日，以Facebook廣告發送問券，調查18歲以上的網路人口，有效樣本1021份，在95％的信心水準下，誤差為正負正負3.07%。

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