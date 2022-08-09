7-11發威？推「23元」御飯糰抗漲 全家開賣這群人大冰奶
近幾個月來網路上才剛議論紛紛，直言現今超商三角飯糰一個就要30、40元，貴又吃不飽。7-11今（9）日便正式宣布推出全新「蔥油雞汁拌飯飯糰」，售價23元，比目前最便宜的肉鬆御飯糰28元還要便宜5塊錢，明（10）日起更在門市成立「特惠專區」，最低6.6折起。全家則續推聯名美食，找來「這群人」合作聯名商品，新推出「這群人大冰奶」、「這群人淡定紅茶」。
近來頻頻有網友抱怨，超商三角飯糰已經來到30、40元價位，小小一顆根本吃不飽，越來越少人選擇超商御飯糰當早餐。據了解，以7-ELEVEN來說，御飯糰目前價格帶落在28元至36元左右，最低是肉鬆御飯糰28元，若是新極上系列，使用越光米搭配明太子、鮭魚卵等高級食材，單顆則是40元起跳。針對不同族群需求，7-ELEVEN今宣布全面推出「蔥油雞汁拌飯飯糰」，售價23元，創目前御飯糰最低價。
7-ELEVEN表示，有別過去餡料都是包在三角海苔飯糰中，新品改用拌飯方式呈現，每一口都能吃到蔥油和雞汁香氣，份量相較一般飯糰增加15%，提高飽足感及價格競爭力，滿足學生、小資上班族的需求。試賣階段在網路上評價兩極，對於習慣御飯糰包餡的民眾來說，對於裡面什麼都沒包、只有雞汁味道的白飯感到滿滿問號，但也有其他人大推，認為白飯鹹香好吃，重點是便宜、有吃粗飽效果。7-ELEVEN明（10）日起首度推出「特惠專區」，買蔥油雞汁拌飯飯糰搭配立頓奶茶TP330（15元）或波蜜果菜汁TP330（15元），飯糰加飲料組合價是35元。
全家超商則續推聯名美食，明（10）日起再端出話題十足的跨界合作，和「這群人」共同研發兩款全新飲品，分別是12周年紀念EP同名商品「這群人大冰奶」（38元），添加50%以上牛乳； 以及為「這群人」百萬瀏覽影片《淡定最高境界》打造的「這群人淡定紅茶」（32元），選用斯里蘭卡小葉種紅茶。特殊的飲品包裝在購買後可任意排列組合，增加互動感及趣味性，8月10日至9月6日買新品任2件特價62元。