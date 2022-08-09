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還在等國境開　飛航安管高峰論壇聚焦疫後復甦

▲「2022飛航安全管理高峰論壇」今日登場，邀集中華航空總經理高星潢、長榮航空總經理孫嘉明、星宇航空企安長林啓忠、台灣虎航總經理張明瑋、立榮航空總經理周寶裕等航空業高階主管。（圖／記者黃仁杰攝,2022.08.09）
▲「2022飛航安全管理高峰論壇」今日登場，邀集中華航空總經理高星潢、長榮航空總經理孫嘉明、星宇航空企安長林啓忠、台灣虎航總經理張明瑋、立榮航空總經理周寶裕等航空業高階主管。（圖／記者黃仁杰攝,2022.08.09）

記者黃仁杰／台北報導

2022-08-09 11:00:01

在飽受新冠肺炎疫情衝擊的環境中，近300位國內航空公司與維修機構高層主管今（9）日於台北萬豪酒店齊聚，與交通部、民航局暢談應變作為與飛安管理策略，希望為疫情後逐漸復甦的航空業，一起促成航空安全政策的落實與安全管理系統有效發揮。

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由交通部民用航空局與中華航空事業發展基金會共同舉辦的「2022飛航安全管理高峰論壇」今日登場，邀集中華航空總經理高星潢、長榮航空總經理孫嘉明、星宇航空企安長林啓忠、台灣虎航總經理張明瑋、立榮航空總經理周寶裕、華信航空總經理彭榮敏等13家航空公司與8家維修機構高層主管，一起與主管機關對話，探討疫情後的航空業應對策略。

交通部王國材部長致詞表示，疫情發生後，政府採「防疫、紓困、振興」3步驟協助產業。交通部今（2022）年即已投入近60億特別預算，針對航空業及海運相關產業提供紓困補助。而隨著邊境逐漸開放，航空公司也積極提高運能，推出重返天際的營運計畫，讓台灣與國際接軌、邁向正常生活，他特別感謝所有航空人員堅守飛安第一，讓每一趟航班安全起降。

民航局長林國顯則聚焦安全管理議題，邀請與會業界主管分享穩健營運的經驗，並就航空法規、飛航作業、航機維修及安全管理等主題分享觀點。

林表示，透過這次會議，可以了解到各公司的經營管理策略，同時隨著各國疫情趨緩及邊境管制陸續鬆綁，也看到業者順應了解封後的旅運及維修需求，擴大營運規模及創建新型服務，期許業界都能主動進行各項風險管控及實施因應策略，站穩安全運作的基石，增進疫情後的獲利動能。
論壇共三大主題，首先由航政司長何淑萍以我國飛安監理推動的重點開場，並引介民航局副局長林俊良及飛航標準組組長吳家珍發表國際民航組織的全球策略目標及我國航空安全計畫的實施進程。

隨後則由中華航空航務處處長陳一戈、長榮航空航行本部副執行總機長印標元、星宇航空航務處協理黃國哲分別以「與黑天鵝、灰犀牛共存-淺談危機下的風險管理」、「疫後整體飛行安全之因應對策」及「Fly with the Star-與星翱翔」發表各公司航務運作管理實務經驗。

壓軸的機務維修安全管理主題，則邀請了長榮航太品管部協理鄭維和、華信航空機務品保室經理盧威名及臺灣飛機維修公司品質長林呈光向在場人士分享了各機構推動維修安全及風險管控的實務及案例。

民航局表示，在航空產業乘風起飛之際，必須維持安全穩定，鼓勵航空產業放眼國際航空產業發展趨勢，發揮良好的兢爭優勢，並積極參與國際合作計畫，持續前進成長，打造無縫的安全天空。

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