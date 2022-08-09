楊皓如揭英國「賣毒亂象」 到老師家烤肉驚見一群裸女
節目《同學來了》本集將播出「這些爸媽不知道的事！原來出國留學玩得好荒唐」，其中來賓楊皓如因為被英國「紳士文化」吸引，選擇到英國留學，但現實卻不如想像中美好：「英國有句話說『天黑之後，倫敦就不像倫敦了』，很多人在街上賣毒，警察都睜一隻眼閉一隻眼。」而她還在師生聚會上遇到恐怖經歷：「那次去老師家烤肉，夜幕低垂時，他叫我去閣樓看他的素描畫，結果全都是裸女圖，我嚇得落荒而逃。」同樣也在英國留學的謝忻則補充，英國人其實很瘋狂：「夏天有一個三天三夜的嘉年華，我人生第一次因為喝太多酒，早上醒來人在公園，我沒被『撿屍』，是因為周圍的人都還在地上。」
主持人阿Ken曾到加拿大留學，浪漫往事讓他超回味：「跟一個女孩子喝得有點醉，冬天又很冷，就靠近一點互相取暖，這時候忽然下雪了，我們互相看著對方，就這樣自然而然的接吻了。」媲美電影情節的經歷，讓錄影來賓很羨慕，唯獨安心亞語帶質疑：「你有這麼浪漫？」阿Ken則笑回：「妳不知道那天晚上我們有多瘋狂啊！」
梁赫群也曾留學過：「那時候我已經在工作，突然有一天爸爸說他準備了一筆『冤枉錢』，讓我跟弟弟（梁正群）可以去外面走走看看。」雖然有爸爸贊助留學金，但梁赫群仍覺得他很偏心，因為弟弟被安排在大城市的學校，但他卻到了偏鄉：「雖然我跟他們長得不像，但我真的很不解！」後來梁赫群竟替自己辦轉學：「我在語言中心念完4個月後，我就去申請另一個學校入學，這其實很好申請，而且我覺得在那個過程中，會發現其實這些事情並沒有那麼難。」
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