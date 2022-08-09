LINE不藏了？免費貼圖9款大放送 伸縮自如的雞與鴨必載
LINE本週免費貼圖再次狂送9款！「伸縮自如的雞與鴨」搞笑必載，其中「蟹蟹鴨」宛如重現「義大利名師Sit down please」經典畫面笑翻網；預謀衝動的「柴山店長」、及不可以色色的「柴犬蘇蘇柴」，還有超稀有「隱藏版」歌劇院水豚，通通超可愛不能錯過！快下載一起來洗版。
1、LINE購物商城×伸縮自如的雞與鴨
下載期限：2022/9/7
使用效期：90天
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2、LINE購物 夯話題×柴山店長
下載期限：2022/9/2
使用效期：90天
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3、LINE購物品牌名店×柴犬蘇蘇柴
下載期限：2022/9/2
使用效期：90天
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4、歌劇院-天天劇場日4
下載期限：2022/8/31
使用效期：180天
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5、臺灣銀行 × 潑潑猴與嬌嬌兔
下載期限：2022/9/8
使用效期：180天
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6、LINE購物直播 × 柴犬皮皮
下載期限：2022/8/31
使用效期：90天
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7、凱基證券×育成基金會=傳愛一圓憨兒夢
下載期限：2022/9/1
使用效期：180天
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8、PChome×柴語錄滷哥 心禮節傳心意
下載期限：2022/9/1
使用效期：90天
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9、生活市集 ╳ 阿趴
下載期限：2022/9/1
使用效期：180天
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