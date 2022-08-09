COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

LINE不藏了？免費貼圖9款大放送　伸縮自如的雞與鴨必載

▲LINE本週免費貼圖再次狂送9款！「伸縮自如的雞與鴨」搞笑必載，尤其重現義大利名師Sit down please經典畫面的「蟹蟹鴨」笑翻網，柴山店長、柴犬蘇蘇柴和「隱藏版」歌劇院水豚都超可愛。（圖／翻攝自LINE）
▲LINE本週免費貼圖再次狂送9款！「伸縮自如的雞與鴨」搞笑必載，尤其重現義大利名師Sit down please經典畫面的「蟹蟹鴨」笑翻網，柴山店長、柴犬蘇蘇柴和「隱藏版」歌劇院水豚都超可愛。（圖／翻攝自LINE）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-09 14:18:27

LINE本週免費貼圖再次狂送9款！「伸縮自如的雞與鴨」搞笑必載，其中「蟹蟹鴨」宛如重現「義大利名師Sit down please」經典畫面笑翻網；預謀衝動的「柴山店長」、及不可以色色的「柴犬蘇蘇柴」，還有超稀有「隱藏版」歌劇院水豚，通通超可愛不能錯過！快下載一起來洗版。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1、LINE購物商城×伸縮自如的雞與鴨
下載期限：2022/9/7
使用效期：90天
取得條件：加入好友拿貼圖！

▲「LINE購物商城×伸縮自如的雞與鴨」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「LINE購物商城×伸縮自如的雞與鴨」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
2、LINE購物 夯話題×柴山店長
下載期限：2022/9/2
使用效期：90天
取得條件：加入好友拿貼圖！

▲「LINE購物 夯話題×柴山店長」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「LINE購物 夯話題×柴山店長」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
3、LINE購物品牌名店×柴犬蘇蘇柴
下載期限：2022/9/2
使用效期：90天
取得條件：加入好友拿貼圖！

▲「LINE購物品牌名店×柴犬蘇蘇柴」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「LINE購物品牌名店×柴犬蘇蘇柴」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
4、歌劇院-天天劇場日4
下載期限：2022/8/31
使用效期：180天
取得條件：加入好友拿貼圖！

▲「歌劇院-天天劇場日4」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「歌劇院-天天劇場日4」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
5、臺灣銀行 × 潑潑猴與嬌嬌兔
下載期限：2022/9/8
使用效期：180天
取得條件：加入好友拿貼圖！

▲「臺灣銀行 × 潑潑猴與嬌嬌兔」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「臺灣銀行 × 潑潑猴與嬌嬌兔」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
6、LINE購物直播 × 柴犬皮皮
下載期限：2022/8/31
使用效期：90天
取得條件：加入好友拿貼圖！

▲「LINE購物直播 × 柴犬皮皮」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「LINE購物直播 × 柴犬皮皮」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
7、凱基證券×育成基金會=傳愛一圓憨兒夢
下載期限：2022/9/1
使用效期：180天
取得條件：加入好友拿貼圖！

▲「凱基證券×育成基金會=傳愛一圓憨兒夢」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「凱基證券×育成基金會=傳愛一圓憨兒夢」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
8、PChome×柴語錄滷哥 心禮節傳心意
下載期限：2022/9/1
使用效期：90天
取得條件：加入好友拿貼圖！

▲「PChome×柴語錄滷哥 心禮節傳心意」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「PChome×柴語錄滷哥 心禮節傳心意」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
9、生活市集 ╳ 阿趴
下載期限：2022/9/1
使用效期：180天
取得條件：加入好友拿貼圖！

▲「生活市集 ╳ 阿趴」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「生活市集 ╳ 阿趴」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）

LINE免費貼圖7組連發！父親節情人節限定　柴犬皮皮可愛

頂呱呱「比臉大雞排」僅59元！限5店開賣　呱呱包買2送1

「農遊券3.0」30萬份抽200元！7大QA懶人包：領用一次懂

必勝客「隱藏版2口味」回歸！每1.1分鐘賣1份　網友爽翻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀