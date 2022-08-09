中國軍演「包圍台灣」　吳釗燮：台灣人民沒被擊倒

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吳釗燮說表示，中國藉機進行大規模軍演，是毫無道理的挑釁行為，裴洛西訪台只是中國的藉口，中國真正的意圖是多重的，中國對台灣的軍事威脅已經存在多年，而且持續升高當中，中國企圖將台灣海峽內海化，否定台海是國際水域的現狀，已影響國際社會在台海的海空自由航行權利，這次更以具體行動破壞台海中線的默契，企圖在演習後將之常態化，破壞台海兩岸長久的現狀。
吳釗燮指出，中國也藉機操演侵台行動劇本，除了動員大批機艦、飛彈射擊，還搭配網路攻擊、假訊息攻擊、經濟脅迫等，企圖威嚇、擾亂台灣民心士氣，中國飛彈試射範圍，明顯是為嚇阻他國介入其犯台的意圖。中國演練區域「反拒止」戰略，讓我們看清楚中國在西太平洋地緣戰略的野心，為區域安全帶來極不穩定的因素。
吳釗燮強調，中華民國台灣作為主權獨立的國家，絕對有權力與其他國家交往，中國無權干涉，台灣人民也有權力透過民主機制表達意見，台灣感謝支持的國際友人。他表示，民主是不會受到威權恫嚇而屈服的，中國現在要一步步將東海、台海、南海連成一線，是其成為中國的內海，中國的野心絕不僅止於台灣。
吳釗燮表示，中國軍演目前看來似乎僅限於台灣，但是觀察全球作為與企圖不侷限於台灣，今年5月中國與索羅門簽署‘安全協議，顯示中國企圖在南太平洋建立據點，中國試圖讓台灣人民害怕，「但是我們沒有被嚇倒、更沒被擊倒」，對台灣人而言，自由民主的價值存在於其DNA，台灣將繼續堅持自由民主的生活方式，以堅定作為捍衛台灣的主權領土，也希望國際社會共同遏制中國野心勃勃的對外擴張，共同維護印太地區的穩定繁榮。