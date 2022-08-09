台鐵中秋開不開？王國材尬笑：希望找到平衡點

中秋連假9月登場，陸海空交通單位也紛紛加開班次並公告訂票時間，適逢返鄉、國旅熱潮，台鐵日前宣布加開122班次列車，然而，台鐵企業工會早在月前便因公司化子法協商破區，公告中秋連假實施「不加班」措施抵制。交通部長王國材今（9）日上午出席「2022飛航安全管理高峰論壇」，被問到中秋台鐵開不開？王尬笑了兩聲僅說，希望和工會能在員工福利與薪給上找到平衡點。
中秋連假台鐵宣布加開122班次，工會卻仍確定不加班，被媒體問到究竟能發出多少班車？王國材先尬笑兩聲並說，目前與工會談到職工福利金與加薪，期盼大家能夠在對勞資雙方都合理的情況下考慮這兩項，過去各個交通部公司職工福利金在都在10億元以內，工會希望高一點，希望能達到平衡點。
至於加薪部分，他重申，月薪在3萬元以下的職員8月就開始加薪，「低新不應該在國營公司出現」，但工會要求大幅的加薪，如果在公司化前，大幅的加薪，自己覺得對於公司營運造成大影響，所以現在小幅調整一些同仁，公司化有賺錢、營運狀況良好，再來考慮大幅調薪。王國材表示，對台鐵公司化經營有信心，未來包含土地開發法律的鬆綁，不排除公司化安全、做好營運，最快可能在113年台鐵公司成立時調漲票價，期待把公司經營好，不管是對工會談調薪或是對於社會大眾、公司營運都是比較好的考量。