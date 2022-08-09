島內移民新風潮？「這都」吸納4.6萬人最多　3大優勢支撐

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另一方面，觀察全國及六都上半年遷出人口，比例最高的區域選項是「往本縣市他鄉鎮市區」，顯示多數民眾還是留在原縣市，只是在行政區、鄉鎮間移動，尤其台中市、台南市、高雄市三都的「往本縣市他鄉鎮市區」人數佔總遷出人口的比例，皆超過5成，此外，台南市及高雄市在兩都間移動的人數高過遷往雙北的人數，台南市上半年遷往新北市共1,087人、往台北市674人，移往雙北共1,761人，遷往高雄市則有2,977人，高雄市上半年遷往新北市1,801人、台北市1,173人，移往雙北共2,974人，而高雄遷往台南有3,427人。
郎美囡分析，這幾年台南、高雄地方政府積極開發產業園區，吸引科技業大廠進駐園區，台積電成為南部最大亮點，創造廣大就業機會，有望吸引人才移入，追尋人口紅利的商機因此而生，且南部土地成本比中部、北部低，房地產市場率先反應，提高標榜科學園區議題的新案量及成交量，儘管房價因此推升，不過購屋門檻還是低於北部，北漂的吸引力減少許多。至於台中市位在台灣中心，自高鐵通車後，南來北往時程大幅縮短，由高鐵形成一日生活圈，降低往南北移動的必要性。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，今年底有九合一大選，由於投票日前4個月入籍才可投票，因此在7月底前，各縣市間可能出現遷動人口，不過為選舉遷戶籍在人口少的鄉鎮市區較容易發生，大都會區的人口移動，基本上仍以就業、就學為主。