中俄好朋友？華春瑩言論惹議　俄外交發言人仍力挺

中國外交部發言人華春瑩，7日以台北地區有很多中華料理餐館，聲稱台灣忘不了祖國的味道，藉此支持「台灣是中國一部分」論述，引發熱議，並被質疑邏輯有問題；不過即使如此，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）依然力挺，在社群平台上為其打氣，並用中文打下「加油」。
綜合俄媒報導，華春瑩5日例行記者會上痛批，目前局面完全是美國眾議院議長裴洛西及美國政客一手造成，在21世紀的今天，絕不能允許美國自詡世界警察、國際判官，繼續把別的主權國家，當作可以隨意跪殺的「弗洛伊德」。如果中國面對美方干涉內政和損害主權行為無動於衷，尊重主權和領土完整等聯合國憲章宗旨及國際關係基本準則就將淪為空談。
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃8日則在社交媒體Telegram上發文，引述華春瑩的發言，力挺華春瑩，打下：「朋友華春瑩，加油！」還配上了中俄國旗及愛心的圖案。
據悉，扎哈羅娃是俄羅斯外交部首位女性發言人，幼年曾跟著父母在北京生活，在外交舞台上多次挺中，並於2019年華春瑩會面，雙方就國際形勢、兩國外交部新聞與媒體事務合作等問題交換了意見。
雖然扎哈羅娃並沒有提到華春瑩7日引發爭議的貼文，即祖國味道會吸引失散多年的孩子（台灣）回家，但時值裴洛西訪台引發中美關係緊張，扎哈羅娃此舉無疑是代表俄國表達挺中立場，在俄烏衝突尚未平息、兩岸關係緊張之際，再添區域衝突壓力。