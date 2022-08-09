尋找天選之人！姓名和「6字」同音 免費喝金鑽鳳梨冰茶
身份證同名好康又來了！手搖飲KUNG FU TEA 功夫茶推出消暑新品「金鑽鳳梨冰茶」，尋找天選之人幫新品造勢，只要姓名和品名符合同音條件，最多可獲得「金鑽鳳梨冰茶」免費喝。星巴克全台門市則自明（10）日起開賣「哈密瓜白巧克力風味星冰樂」，自2018年首度上市後再次強勢回歸。
KUNG FU TEA 功夫茶推出夏季新品「金鑽鳳梨冰茶」，採用台農17號金鑽鳳梨，搭配岩葉紅茶，再加上有嚼感的椰果與鳳梨果粒。8月11日至8月15日限時五天，只要姓名讀音符合「ㄐㄧㄣ」、「ㄗㄨㄢˋ」、「ㄈㄥˋ」、「ㄌㄧˊ」、「ㄅ一ㄥ」、「ㄔㄚˊ」任一同音字，到全台門市買「金鑽鳳梨冰茶」可憑證件享優惠，大杯原價65元，同音1個字8折、同音2個字6折，同音3個字才能免費喝，達標門檻難度頗高。
如果身邊沒有朋友叫「金鳳冰」、「鳳金查」，喝不到免費手搖飲沒關係，星巴克明（10）日起將在全台門市開賣「哈密瓜白巧克力風味星冰樂」，底層是哈密瓜吉利，加入哈密瓜融合白巧克力的奶霜星冰樂，擠上鮮奶油後再澆淋哈密瓜果醬，該商品在2018年首次上市時，於部份門市曾創下兩天完售的熱門紀錄，如果還沒喝過的民眾，可以把握這次強勢回歸。