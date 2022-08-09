男星混黑道當小弟！一言不合就揍人　超慘下場曝光

李友廷今（9）日推出新歌《記得我》，唱出他近幾年生活中的焦慮不安，並藉機向等候多時的歌迷表達歉意：「有一點愧疚感，不好意思讓大家久等了。」更直接宣布自九月起將開啟北中南巡迴專場，用Live演出向粉絲賠罪「毀失禮」。
新曲靈感來自兩年多來的疫情生活，各種充滿變數的工作狀態帶給李友廷心底的慌亂不安，描寫出渴望被人記得，以證明自己仍然存在的心情，MV找來巫建和、姚以緹攜手共譜一段「霸道黑幫老大的末日戀」，李友廷則飾演幫派小弟。平時給人文青乖乖牌形象的他分享求學時期曾和同學吵架，一言不合便往對方的肚子揮拳，沒想到自己卻扭到手，礙於面子只好裝沒事，卻還是被發現臉色不對勁，反而被安慰，兩人進而成為好友，也讓他體認到自己無法耍壞當狠角色：「所以這次的拍攝對我來說格外新鮮，可以體驗一個全新的人設，我在片場不斷嚼口香糖，希望能增加一點江湖味。」
儘管過去已有數次拍攝MV的經驗，然而這回李友廷的戲份大幅增加，讓他直呼壓力超大：「事前身體出現很多狀況，不過MV一殺青之後所有症狀就消失了，才意會到原來我這麼害怕。」好在現場所有演員們皆相當幫忙，李友廷得以快速進入狀況，更被巫建和及姚以緹認證是全場最認真，「即便沒有在拍攝，他都還是會維持在小混混的狀態中。」