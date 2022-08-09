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朱立倫批農遊券是為選舉　陳吉仲：國民黨可以打電話去問

▲今（9）日農委會主委陳吉仲回應，農委會很樂意把政策說明清楚，「或也可以請國民黨打電話給所有農漁會總幹事們，聽聽他們的建議跟想法」。（圖／記者許若茵攝，2022.08.09）
▲今（9）日農委會主委陳吉仲回應，農委會很樂意把政策說明清楚，「或也可以請國民黨打電話給所有農漁會總幹事們，聽聽他們的建議跟想法」。（圖／記者許若茵攝，2022.08.09）

記者許若茵／台北報導

2022-08-09 13:30:17

因應中國禁止台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，農委會昨（8）日祭出農遊券搶救台灣農漁產品，遭到國民黨主席朱立倫批評，不應因為選舉在即就這樣做，而是要實在幫助農民。對此，今（9）日農委會主委陳吉仲回應，農委會很樂意把政策說明清楚，「或也可以請國民黨打電話給所有農漁會總幹事們，聽聽他們的建議跟想法」。

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中國屢禁我國農漁產品，農委會昨日推出「六吃興旺」農漁產促銷優惠方案，至9月30日前，民眾凡於指定通路購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等6項農漁產品，單筆消費滿600元以上，就有機會可以抽200元農遊券一張。不過朱立倫批評，政府幫助農民要實在，不是因為選舉考量推出一次性的模式協助。

對此，陳吉仲今回應「你覺得我們農遊券1.0跟2.0有跟選舉有關嗎？3.0會跟選舉有關嗎？」他解釋，農遊券都是因應不同的時空環境推出，原來的1.0農遊券是因新冠肺炎疫情影響，造成許多休閒農場遊客大量減少而推出，2.0則是配合紓困與振興，民眾滿意度高達9成7，使用執行率也是各部會最高，甚至有9成9、3500多個業者希望可以繼續使用農遊券，更重要的是，農遊券3.0將創造500多萬個遊客到農村，總共有70億以上效益。

陳吉仲進一步指出，面對各種外在環境改變的時候，當然要極力透過各種方式確保農漁民收入，30萬份農遊券每份200元，共6000萬經費使用，外界可以針對6000萬有無達到成效檢視，如果朱立倫願意了解效益，農委會也很樂意提供，「或也可以請國民黨打電話給所有農漁會總幹事們，聽聽他們的建議跟想法」。

陳吉仲強調，重點在於面對外在環境挑戰時，要能確保所有農漁民的收入，更重要的是，面對這樣的挑戰的時候，要讓農業永續，該如何降低單一市場所需要的基礎工作，包含冷鏈、加工、自動化、機械化、物流等都全面的啟動，才能讓農業永續，至於外界所有的不實批評或紛紛擾擾，農委會都樂意把政策說明清楚，「但是他不會阻礙我們往前走」。
 

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