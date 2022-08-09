朱立倫批農遊券是為選舉　陳吉仲：國民黨可以打電話去問

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對此，陳吉仲今回應「你覺得我們農遊券1.0跟2.0有跟選舉有關嗎？3.0會跟選舉有關嗎？」他解釋，農遊券都是因應不同的時空環境推出，原來的1.0農遊券是因新冠肺炎疫情影響，造成許多休閒農場遊客大量減少而推出，2.0則是配合紓困與振興，民眾滿意度高達9成7，使用執行率也是各部會最高，甚至有9成9、3500多個業者希望可以繼續使用農遊券，更重要的是，農遊券3.0將創造500多萬個遊客到農村，總共有70億以上效益。
陳吉仲進一步指出，面對各種外在環境改變的時候，當然要極力透過各種方式確保農漁民收入，30萬份農遊券每份200元，共6000萬經費使用，外界可以針對6000萬有無達到成效檢視，如果朱立倫願意了解效益，農委會也很樂意提供，「或也可以請國民黨打電話給所有農漁會總幹事們，聽聽他們的建議跟想法」。
陳吉仲強調，重點在於面對外在環境挑戰時，要能確保所有農漁民的收入，更重要的是，面對這樣的挑戰的時候，要讓農業永續，該如何降低單一市場所需要的基礎工作，包含冷鏈、加工、自動化、機械化、物流等都全面的啟動，才能讓農業永續，至於外界所有的不實批評或紛紛擾擾，農委會都樂意把政策說明清楚，「但是他不會阻礙我們往前走」。