林智堅台大論文涉抄襲遭撤銷 時力：不應輕忽學術倫理
台灣大學今 （9）日舉行記者會，認定民進黨桃園市長參選人林智堅國發所的碩士論文抄襲，建議撤銷碩士學位。對此，時代力量表示，所有公眾人物都應引以為戒，以誠信為本，不應輕忽學術倫理的重要性。
時力立委王婉諭表示，林智堅的論文包含摘要、第一章、第四章、結論等都有大量抄襲，不符合學術倫理要求。余正煌論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余生的碩士論文，且情節嚴重。審定委員會建議撤銷林生碩士學位，並經教務處核定。台大聲明中也強調，此次論文抄襲爭議的認定過程並非單看論文比對系統的結果，還進一步由專家學者一一檢視各章節後進行認定。
王婉諭表示，所有公眾人物都應引以為戒，以誠信為本，不應輕忽學術倫理的重要性，學術根基的建構需要數十年，但信任的摧毀卻只需一瞬間。
時力黨主席陳椒華也呼籲執政黨應尊重審定委員會之審定客觀性與公平性，勿以政黨色彩抹煞學術倫理與專業。此外，也靜待中華大學對於林智堅論文的調查結果，盼能維護學術界的信譽與公正。
陳椒華指出，層出不窮的論文抄襲事件，反映出台灣社會典型的「政學勾結」，以及台灣學術教育的沉淪，不能不嚴正看待。因此，對於林智堅先生的論文門事件，她肯定台大校方堅持學術倫理與誠信的標準與處理作為。