義大利猴痘疫苗開打　高風險族群及醫護優先接種

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羅馬斯帕蘭扎尼（Spallanzani）醫院發布聲明表示，第一批猴痘疫苗將於該院開打。
猴痘疫苗及藥物一直供不應求，且猴痘通常是交由向來資金不足的性健康診所負責醫治。
斯帕蘭扎尼醫院指出，已有200人將從今天開始接種疫苗，還有600人次仍在等待預約。
斯帕蘭扎尼醫院指出，今天開打的疫苗為丹麥藥商「巴伐利亞北歐」（Bavarian Nordic）製造的天花（smallpox）疫苗Jynneos，已獲歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）批准用於預防感染猴痘。
羅馬附近的拉齊奧地區（Lazio）分配到1200劑疫苗，而倫巴底大區（Lombardy）、艾米利-羅馬那地區（Emilia-Romagna）、威尼斯附近的威尼托大區（Veneto）分別分配到2000劑、600劑與400劑疫苗。
義大利金融重鎮米蘭11日也將開放施打猴痘疫苗。
義大利衛生部表示，近期擁有多重性伴侶、感染過性傳染病或在性行為期間服用化學藥物的男同性戀、雙性戀男性和跨性別者，以及治療猴痘病例的醫護人員符合疫苗接種資格。
義大利今年5月20日通報出現首例猴痘病例；目前並無大規模接種疫苗計畫。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：張曉雯）1110809