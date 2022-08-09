韓擔心加入「Chip 4」遭中國報復 專家：北京沒這能力
韓國政府有意加入美國總統拜登倡議的晶片聯盟「Chip4」，與半導體強國台灣、日本共組全球供應鏈。不過在全球局勢敏感的此刻，晶片聯盟有意對抗中國影響力，韓國擔憂加入聯盟將會損害與中國的關係遲遲未能決定。專家分析則表示，就算韓國最後選擇加入，北京恐怕也無法進行大規模的報復行動。
美國政府今年3月提議與台日韓共組晶片聯盟，近期消息指出韓國外交部已向美方表明有意參與本月底晶片聯盟的事前工作會議，且將根據會議結果決定是否加入該組織。目前中國本身無法生產高端晶片，卻又是全球最大的晶片消費國，《韓國時報》分析指出，就算中國再怎麼不滿韓國加入Chip4，國內對於韓國晶片企業實施經濟報復是沒有意義的，原因在於中國有很大程度依賴韓國提供的晶片，制裁只會傷到自己。
分析也指出，中國在半導體行業上仍是世界工廠，製造了全球七成的筆電晶片與八成的手機晶片，更計劃在2025年向高科技產業投資1.4萬億美元，目標實現70%的自給自足率。SK證券研究主管金勇武（Kim Young-Woo）指出，中國若想推進「跨越式戰略」就必須有韓國的支持，才能保持技術產業的運轉。
不過相較之下，北京就算無法在半導體行業下手，其他的制裁仍會對出口高度依賴中國的韓國造成影響，屆時情況將如同韓前總統朴僅惠時代的「限韓令」對韓國企業造成的打擊。
因此，韓國政府有意在Chip4事前工作會議上確認其參與定位，避免排除特定國家，而是確保韓國仍能與北京保持合作互惠關係，同時也正擬定為何中國對於美企來說同樣重要的意見說明。