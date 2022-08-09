陳時中稱脾氣大、不接電話 黃珊珊酸：跟你講電話又沒用
民進黨台北市長參選人陳時中昨（8）日在接受政論節目專訪時，指出台北市副市長黃珊珊「脾氣比較大，防疫打給她不接卻寫臉書罵他。」對此黃珊珊今（9）日上午則回應，表示自己脾氣很好，但碰到不對的事情當然會有比較大的怨氣；至於「打電話不接」一事，黃珊珊則反酸陳時中「常常被已讀不回，不知道接陳時中電話有什麼用。」
黃珊珊表示，至今尚未聽到陳時中對於台北市的願景，每天講的可能都是口水。「台北市能做的事情，地方政府一定盡全力做，但有時候向中央求助，結果常常被已讀不回，我不知道接陳時中的電話要幹嘛，所以後來我很少打電話給他，只好去找王必勝。」黃珊珊直言，她認為跟陳時中講了可能沒什麼用。
「我覺得可能陳時中在講別人的時候，先想想自己做了什麼事情。」黃珊珊舉例，台北市消防局買到黑心快篩，結果現在廠商已經沒辦法還錢，快篩劑也沒辦法用，北市府還得去申請假扣押，「我要請問一下衛福部，你們怎麼核准這個廠商是可以賣快篩劑的？」
黃珊珊強調，自己的脾氣應該算好，但碰到不對的事情的時候，任何人都會有很大的怨氣。「當你打不到疫苗買不到快篩劑的時候，我想每個人都會怒氣很大。」黃珊珊說，不只是他自己的脾氣問題，而是如果有人不把事情做好，也認為自己沒有責任，這才是最大的問題，「不要小看台灣人的怒氣。」