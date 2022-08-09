陳其邁YT頻道推「緊來看邁」　首集與蔡英文暢談育兒政策

高雄市長陳其邁官方 YouTube 頻道今 (9) 日推出全新單元「緊來看邁」，首集與大來賓總統蔡英文，作客在地網紅家，不論是手作初體驗或是與一群活潑好動的小朋友互動，都展現市長不為人知親切及細膩的一面，也在談笑閒聊間、輕鬆的講述政府貼心的育兒政策。

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▲林叨媽媽讓大哥諾亞及二哥以亞當總統及市長的老師，總統直呼「不要把我當掉」，過程輕鬆有趣。（圖／高市府提供）

首發的影片中由陳其邁與蔡英文親訪已有六寶的高雄親子網紅「林叨囝仔」家中，為培養孩子們獨立及探索自己興趣，「林叨」是自學家庭，自主安排課程，林叨媽媽讓大哥諾亞及二哥以亞當總統及市長的老師，總統直呼「不要把我當掉」，過程輕鬆有趣。

▲陳其邁化身為新手奶爸從餵小朋友吃飯到縫製圍兜，細心在裁縫機上縫紉著小小孩的圍兜，，成功解鎖今天任務。（圖／高市府提供）

林叨二哥以自信及流暢的手勢教導陳其邁使用縫紉機，完成縫紉初體驗，成功縫製六妹薇亞的圍兜，過程中蔡英文也和林叨媽媽大談育兒政策。影片中市長陳其邁化身為新手奶爸從餵小朋友吃飯到縫製圍兜，由林叨囝仔孩子的指示細心在裁縫機上縫紉著小小孩的圍兜，也接過嬰孩的副食品細心的餵食，成功解鎖今天任務。

育兒津貼今年八月已再加碼，未滿 2 歲兒童育兒津貼及托育補助每月再加碼補助 1500 元，在家照顧育兒津貼每月 5000 元，若送托準公托中心每月可領托育補助 8500 元。

陳其邁也特別送上高雄市 111 年推出的新生兒大禮包給林叨囝仔家七個月大的妹妹薇亞，為鼓勵市民多生育，高市府還提供生育福利補助 2 擇一，可選擇生育津貼、或全國首創坐月子到宅服務。如選擇坐月子到宅服務，第一胎補助時數也加碼至 120 小時（價值 3 萬元），市府一定盡所能幫忙減低年輕家庭負擔，一起做父母的神隊友。