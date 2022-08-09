陳其邁YT頻道推「緊來看邁」　首集與蔡英文暢談育兒政策

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林叨二哥以自信及流暢的手勢教導陳其邁使用縫紉機，完成縫紉初體驗，成功縫製六妹薇亞的圍兜，過程中蔡英文也和林叨媽媽大談育兒政策。影片中市長陳其邁化身為新手奶爸從餵小朋友吃飯到縫製圍兜，由林叨囝仔孩子的指示細心在裁縫機上縫紉著小小孩的圍兜，也接過嬰孩的副食品細心的餵食，成功解鎖今天任務。
育兒津貼今年八月已再加碼，未滿2歲兒童育兒津貼及托育補助每月再加碼補助1500元，在家照顧育兒津貼每月5000元，若送托準公托中心每月可領托育補助8500元。
陳其邁也特別送上高雄市111年推出的新生兒大禮包給林叨囝仔家七個月大的妹妹薇亞，為鼓勵市民多生育，高市府還提供生育福利補助2擇一，可選擇生育津貼、或全國首創坐月子到宅服務。如選擇坐月子到宅服務，第一胎補助時數也加碼至120小時（價值3萬元），市府一定盡所能幫忙減低年輕家庭負擔，一起做父母的神隊友。
市長也一一致贈高捷站長「蜜柑」限定商品，六寶們愛不釋手，而小米也意外獲得「林叨囝仔」精心準備的小禮物，市長直呼小米一定會喜歡。「緊來看邁」單元將在高雄市長陳其邁官方YouTube頻道陸續播出，更多市政建設與福利措施，也將持續在頻道與高雄市政府臉書、陳其邁市長臉書露出，請市民朋友及粉絲持續鎖定關注。