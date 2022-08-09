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虎斑貓瘋玩衛生紙！下秒「消失在桌邊」　同伴愣：喵呢？

▲小虎斑貓嗨玩衛生紙，沒想到卻意外遭到「懲罰」！（圖／推特帳號totomaru_hanmi）
▲小虎斑貓嗨玩衛生紙，沒想到卻意外遭到「懲罰」！（圖／推特帳號totomaru_hanmi）

編輯中心/綜合報導

2022-08-09 15:20:06

搗蛋是要付出代價的！養過小貓的飼主都知道，牠們睡著的時候就像天使，看起來天真無邪又可愛，但是清醒時就跟猴子一樣，到處追趕跑跳碰又四處搗蛋，讓人哭笑不得。日本就有一名飼主養了一對小貓咪，日前分享愛貓們第一次瘋玩衛生紙，沒想到立刻就遭到「懲罰」了！

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▲三花貓姐姐「Hanmi（はんみ）」和虎斑弟弟「Totomaru（ととまる）」是一對感情很好的姊弟，總是一起行動。（圖／推特帳號totomaru_hanmi）
▲三花貓姐姐「Hanmi（はんみ）」和虎斑弟弟「Totomaru（ととまる）」是一對感情很好的姊弟，總是一起行動。（圖／推特帳號totomaru_hanmi）
推特帳號@totomaru_hanmi的飼主收編了一對貓姊弟，分別是三花貓姐姐「Hanmi（はんみ）」和虎斑弟弟「Totomaru（ととまる）」，兩隻貓從小感情就相當要好，幾乎做什麼事都會一起行動。日前飼主分享一段貓姊弟小時候的影片，表示牠們第一次發現抽取式衛生紙是一個超有趣的「玩具」，便圍在衛生紙盒旁瘋玩，尤其是Totomaru更是不亦樂乎，牠不停地咬出衛生紙撕碎，甚至後退時完全沒注意自己已經踏到桌子邊緣，一不小心就直接「碰」的一聲滑落下去，而Hanmi則是傻愣在原地，彷彿在說：「人呢？怎麼不見了？」

▲這天Totomaru發現抽取式衛生紙是個很有趣的玩具，便開始瘋玩狂咬！（圖／推特帳號totomaru_hanmi）
▲這天Totomaru發現抽取式衛生紙是個很有趣的玩具，便開始瘋玩狂咬！（圖／推特帳號totomaru_hanmi）
▲還引起Hanmi前來關注。（圖／推特帳號totomaru_hanmi）
▲還引起Hanmi前來關注。（圖／推特帳號totomaru_hanmi）
▲沒想到當Totomaru玩得正高興時……（圖／推特帳號totomaru_hanmi）
▲沒想到當Totomaru玩得正高興時……（圖／推特帳號totomaru_hanmi）
▲牠一不小心「碰」的一聲滑落下去，留下傻愣的Hanmi！（圖／推特帳號totomaru_hanmi）
▲牠一不小心「碰」的一聲滑落下去，留下傻愣的Hanmi！（圖／推特帳號totomaru_hanmi）
▲事實上兩隻小貓經常一起搗蛋，把家裡弄得亂糟糟。（圖／推特帳號totomaru_hanmi）
▲事實上兩隻小貓經常一起搗蛋，把家裡弄得亂糟糟。（圖／推特帳號totomaru_hanmi）
▲長大後還是一樣調皮，愛玩衛生紙啦！（圖／推特帳號totomaru_hanmi）
▲長大後還是一樣調皮，愛玩衛生紙啦！（圖／推特帳號totomaru_hanmi）
飼主將影片分享在推特上，並且寫下「第一次學會玩衛生紙的小貓會受到懲罰」，而許多網友看了之後都紛紛笑說：「對貓來說那是源源不絕的玩具啊」、「墜落時還碰一聲」、「牠是不是在空中轉了一圈才落地？」、「這是一種善意的懲罰啦」、「一定是衛生紙先動手的」，現在快來看看小貓們的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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