台大認證林智堅論文抄襲 黃珊珊：社會誠信價值不容考驗
民進黨桃園市長參選人林智堅，於台大國發所完成的畢業論文，遭到台大學術倫理委員會認定「嚴重抄襲」，並將面臨學位被註銷的命運。對此於台大法律系畢業、同樣為台大校友的台北市副市長黃珊珊則表示，在各方壓力下，台大堅守學術倫理與尊嚴，捍衛最高學府之名譽，「作為校友，我深深以台大的風骨為榮。」
黃珊珊今（9）日表示，學術倫理崇高無上，不得受任何政治干預。稍早台灣大學對論文案拍板定案，在各方壓力下，台大堅守學術倫理與尊嚴，捍衛最高學府之名譽，「作為校友，我深深以台大的風骨為榮。」
黃珊珊強調，此事無關政治立場，而是社會的誠信價值不容考驗，「我們都要認真深思一件事：這個社會要為下一代建立什麼樣的價值觀？」黃珊珊說，如果抄襲可以被忍受，等同放任敗壞的政治文化去侵蝕學術殿堂，「過去為了守護校園而對抗威權的記憶，難道遇到選舉，就被遺忘了嗎？」
「如果抄襲可以被忍受，也等同告訴學生，只要有關係，就不需要努力。」黃珊珊直言若如此，社會追求的公平正義，會變成一場不堪的笑話。不論藍綠，不論立場，這是對民主的考驗，更是價值的選擇。「誠信至上，才稱得上是真正的清廉、勤政、愛鄉土。」