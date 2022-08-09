PLG／「越努力越幸運」 藍少甫因校園霸凌放棄當律師

我是廣告 請繼續往下閱讀
藍少甫的家族是標準的書香世家，他是家族中唯一一位運動員，堂姊有的是台大醫學院畢業的牙醫，有的則是清華大學高材生，也有人是走藝術領域，其實他從小也是想長大後當醫生或律師，意外轉身成為職業籃球員，未來他會繼續把教程修完，職籃退休後回到基層當教練或教師。
藍少甫從小好動，下課會和同學去滑樓梯、吊單槓，「高人一等」的他卻與籃球是完全零接觸，因為國一就長到183公分，啟蒙教練魏建中就曾找過他，但他當時以想專心唸書為由拒絕，國二時發生霸凌事件，導致他在升國三的暑假時加入籃球隊，沒想到一練成主顧，打出成績也改變同學的眼光。
加入籃球隊之後，藍少甫苦練基本動作，加上每天跑操場，沒想到短短一個月竟又抽高10公分，體重降了15公斤，193公分、78公斤的標準中鋒體型，成了麟洛國中籃球隊的籃板好手。
為了挑戰更高層級，藍少甫跟著啟蒙教練北上到東泰高中，但其實發展並不順遂。藍少甫高一坐足了板凳，只能當啦啦隊替學長、同學加油，雖然心裡不是滋味，但他轉念認為是自己能力不足，卯起來加強訓練，放假沒回屏東老家，留校繼續苦練，原本高三蓄勢待發，季前盃賽還打贏南山高中，結果資格賽就輸球，讓他的高中生涯止步。
升上國體之後，大二在不被看好情況下拿到冠軍，也是藍少甫籃球生涯的轉捩點，教練桑茂森告知他要轉型，增加射程範圍，提前為進入職業做準備，每天開始沒日沒夜地練投三分線。
藍少甫說，雖然教練要他轉型，但因教練也是中鋒出身，加上隊形需要被迫比賽還是要打內線，他在大學時期的外線投射機會拿捏不好，只能靠自己苦練，從每天「盲投」一、兩千顆算命中率，到後來變成每天投進一千顆才結束，他常常練投到半夜一點才結束，「我都是最晚走的那一個。」
「大家都知道我大學時期不太會投。」藍少甫在大學時期後半段已開始偷練三分線，進入高雄鋼鐵人之後，除了繼續苦練之外，隊長呂政儒調整他的投籃腳步，讓他可以在新人年的三分命中率就有令人驚艷的表現。
藍少甫從肉感中鋒練成排骨中鋒，上國體後再到鋼鐵人，明顯噸位不斷增加，完全仰賴國體的科學化訓練。他體認到一定要把身體練好練壯，增加對抗性，才不容易受傷，因此，面對有身高優勢的外籍生，他也太會懼怕，進入職業賽面對強度更高的大洋將，即便是螳臂當車，他也展現出不退縮的精神。
第一年打職業賽，藍少甫面臨兩次震撼教育，第一次震撼教育就是開幕戰，他被教練安排守台北富邦勇士洋將辛特力，他直言像被「耍弄」一樣，第二震撼點是新竹街口攻城獅的辛巴，他坦言「完全不知道怎麼守」，辛巴有噸位有高度，他只能拼命去減緩辛巴在禁區的破壞力。
雖然是中鋒，但藍少甫欣賞的國內球員是台北富邦勇士隊的林志傑，美國NBA則是洛杉磯湖人隊的詹姆士，這兩位在賽場上無人能擋且打得隨心所欲，讓他非常欽佩，至於進入職業隊要效仿的對象，就是台北富邦勇士隊的曾文鼎，策應、接球判斷與傳球到位等，都是他要學習的技能。
「越努力越幸運。」這句話是藍少甫的人生座右銘，但他認為這只是開頭與結果，中間的過程則是「當機會來的時候要有不怕失敗的經驗」，因為有了失敗的經驗，才會讓下一場會繼續更好。
遇到挫折，藍少甫的調適妙招是靠勵志書籍。藍少甫表示，他會閱讀勵志的書來激勵自己，遇到困難時心情該如何轉換，讓自己有好的情緒去面對問題，才能一步一步走下去。
藍少甫從麟洛國中、東泰高中、國立體大再到高雄鋼鐵人，從禁區苦力一步一步慢慢往外圍打，逐漸轉型成為有外線能力的鋒線球員，藍少甫透過苦練一直在進步與成長，他給自己設下「最佳進步獎」的目標，希望明年能更進步。