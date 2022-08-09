喜憨兒與幾米聯名月餅禮盒上市 王子南下宣傳刺激買氣
下個月就是中秋節，各式中秋禮盒也紛紛上市。喜憨兒基金會今年再次與幾米合作，以經典繪本創作《頭碰頭說說話》為主題，推出六款中秋聯名限量禮盒。今（9）日記者會特別邀請王子邱勝翊南下宣傳，刺激買氣。王子分享，受到疫情影響，喜憨兒訂單與營收受到很大的衝擊，迫切需要大家以行動來支持，無論自用送禮或響應「送愛到部落」，每份禮盒都鼓勵著憨兒對工作的認真與努力。
喜憨兒基金會今年推出六款中秋聯名限量禮盒，包括雙層包裝的「秋見花悅禮盒」、鐵盒包裝的「甜蜜守護禮盒」。董事長蕭淑珍表示，為了研發新口味提供給消費者，歷經半年不斷試作。有花朵形狀的「抹茶桑葚酥」外皮採用清新的抹茶粉拌入製成，香酥的餅皮搭配酸甜桑葚果餡，高雅和諧。另一款「紅寶石莓果酥」是以蔓越莓、草莓及藍莓調製成莓果內餡，微酸甜的迷人風味，外觀做成愛心造型討喜又療癒。最後是「奶油夾心餅」兩片餅乾中夾入特製的萊姆葡萄餡，香濃卻不甜膩。多數內餡優先選用台灣在地食材，更以減糖配方來製作，吃美味而少負擔。
喜憨兒月餅禮盒，每盒439元起，一盒月餅就可以品嘗到三至六款精選口味，8月15日前訂購享有早鳥優惠。而樹德科大公共事務處為響應高雄市長陳其邁對喜憨兒福利基金會等庇護工場的關心及溫暖照顧，日前選定300盒喜憨兒「純真時光」中秋禮盒，以實際行動支持。
喜憨兒基金會每年同時舉辦的「送愛到部落」月餅禮盒募集活動，也進入第14年了。今年預計為宜蘭縣、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、高雄市以及屏東縣約39,877位學童，募集月餅禮盒，詳細認購方式請上喜歡你購物網查詢。