刷完牙秒漱口＝白刷？牙醫曝6項常見錯誤　網讚：長知識

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錯誤一：刷牙越用力越乾淨
Teresa表示「刷越用力代表越乾淨」這觀念是錯誤的！尤其是使用手動牙刷的民眾更容易施力過大，這樣的力度易造成齒面凹凸不平，使牙菌斑更容易堆積其中，長久下來琺瑯質也會被磨損，產生敏感、蛀牙等問題。
錯誤二：刷牙只刷牙齒
除了清潔牙齒外，牙齦與牙齒接縫處的溝也很重要，此處易生牙菌斑，需用適當的力度清潔。此外，舌頭上的舌苔也不要忘記。
錯誤三：刷牙太快速
Teresa表示牙齒有5個面，還有很多不同角度，若沒有專心清潔，很容易忘記一些不易刷到的地方。研究顯示，大部分民眾刷牙時間不超過45秒，Teresa則建議要刷2分鐘以上。
錯誤四：牙膏用越多越好
Teresa說明牙膏並沒有殺菌相關的化學物質，實際上牙菌斑是靠著牙刷掃動的動作去除，故牙膏不必用太多，未滿3歲的小孩僅需擠出米粒大小，3歲以上包含成人，青豆大小就已足夠。
錯誤五：一個刷頭用好久
Teresa建議民眾3到4個月就換一個新的牙刷，因牙刷使用久後容易滋生細菌，刷毛也可能分岔而易造成牙齦受傷、流血。此外，部分牙刷廠商會附贈牙刷蓋子，Teresa說明使用過後千萬不要再蓋回去，因為蓋上後會形成一個溫暖潮濕的環境，使細菌增長更多。
錯誤六：刷牙完馬上漱口
通常眾人刷完牙，會立刻漱口將口將內的牙膏去除，Teresa則建議，晚上刷牙後可以不要漱口，僅將多餘牙膏吐掉，因牙膏中的成份有保護牙齒的作用，例如「氟化物」和抗敏感的「硝酸鉀」，但都需在齒面上停留一段時間才能有效作用。（編輯：李惠婷）