COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

刷完牙秒漱口＝白刷？牙醫曝6項常見錯誤　網讚：長知識

▲刷完牙秒漱口＝白刷？牙醫曝6項常見錯誤，網友讚：「長知識」。（示意圖／unsplash）
▲刷完牙秒漱口＝白刷？牙醫曝6項常見錯誤，網友讚：「長知識」。（示意圖／unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-09 16:32:40

口腔保健極為重要，若沒有良好的潔牙習慣及健康的牙周，很容易年紀輕輕就得承受牙齦腫脹、出血，甚至掉牙的狀況。在加拿大溫哥華擔任牙醫的醫師Teresa，便在YouTube頻道上分享6個眾人易犯的「刷牙錯誤習慣」，錯誤的方式不僅不能幫助牙齒清潔，甚至有可能加劇口腔狀況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
牙醫Teresa於YouTube上分享，表示有6種習以為常的刷牙習慣其實都是「錯誤方式」，現在就跟著Teresa的腳步，一個一個說明解析：

錯誤一：刷牙越用力越乾淨

Teresa表示「刷越用力代表越乾淨」這觀念是錯誤的！尤其是使用手動牙刷的民眾更容易施力過大，這樣的力度易造成齒面凹凸不平，使牙菌斑更容易堆積其中，長久下來琺瑯質也會被磨損，產生敏感、蛀牙等問題。

錯誤二：刷牙只刷牙齒

除了清潔牙齒外，牙齦與牙齒接縫處的溝也很重要，此處易生牙菌斑，需用適當的力度清潔。此外，舌頭上的舌苔也不要忘記。

錯誤三：刷牙太快速

Teresa表示牙齒有5個面，還有很多不同角度，若沒有專心清潔，很容易忘記一些不易刷到的地方。研究顯示，大部分民眾刷牙時間不超過45秒，Teresa則建議要刷2分鐘以上。

▲「刷牙後不用漱口，只需吐掉泡沫即可？」對此，悅庭牙醫診所院長曹皓崴醫師證實，此說法「沒有錯」。（示意圖／取自pixabay）
▲Teresa提醒，除了齒面需要清潔，易堆積細菌的齒縫和舌苔也不要忘記。（示意圖／pixabay）
錯誤四：牙膏用越多越好

Teresa說明牙膏並沒有殺菌相關的化學物質，實際上牙菌斑是靠著牙刷掃動的動作去除，故牙膏不必用太多，未滿3歲的小孩僅需擠出米粒大小，3歲以上包含成人，青豆大小就已足夠。

錯誤五：一個刷頭用好久

Teresa建議民眾3到4個月就換一個新的牙刷，因牙刷使用久後容易滋生細菌，刷毛也可能分岔而易造成牙齦受傷、流血。此外，部分牙刷廠商會附贈牙刷蓋子，Teresa說明使用過後千萬不要再蓋回去，因為蓋上後會形成一個溫暖潮濕的環境，使細菌增長更多。

錯誤六：刷牙完馬上漱口

通常眾人刷完牙，會立刻漱口將口將內的牙膏去除，Teresa則建議，晚上刷牙後可以不要漱口，僅將多餘牙膏吐掉，因牙膏中的成份有保護牙齒的作用，例如「氟化物」和抗敏感的「硝酸鉀」，但都需在齒面上停留一段時間才能有效作用。（編輯：李惠婷）


非高風險族群卻罹乳癌！她愛「1類食物」　醫：機率增67%

產後塞奶「尪幫忙吸」！2寶媽高燒急診　醫掀衣一看心疼

七夕沒準備當爸？泌尿醫曝「保險套3不2要」：母湯放口袋

孩子想長高「靠1神物」才對！醫揭關鍵：鈣質效果很有限

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀