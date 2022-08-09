李光洙又背叛！劉在錫嗆：所以才離開《Running Man》？
韓星李光洙因健康問題，於2021年6月離開主持11年的節目《Running Man》，相隔1年多他再度回歸綜藝領域，跟熟悉的搭檔劉在錫、曾在《Running Man》暗戀過的「少女時代」俞利等3人將一起主持《韓星地帶：逃脫任務》，《韓星地帶》今（9日）也釋出預告，李光洙的荒謬行為，氣得劉在錫怒飆他：「你是為了躺在這裡，才離開《Running Man》的嗎？」
《韓星地帶：逃脫任務》總計8集，由劉在錫、李光洙、俞利當人類代表，一起面對8個突發狀況，他們必須在為期4小時內生存並完成任務。3位主持人在節目中對抗喪屍、穿越黏稠膠水、破解謎題和各種猜想不到的情況，挑戰自我極限。
值得一提的是，「少女時代」全體曾上《Running Man》宣傳，當時成員將選一位主持人配對出任務，李光洙數次表達對俞利的好感，2人節目中相愛相殺，雖然是節目效果，仍獲得不小討論；這次2人關係「晉升」，一同主持《韓星地帶：逃脫任務》，互動令觀眾期待。
《韓星地帶：逃脫任務》首支預告中，劉在錫、李光洙、俞利穿著韓服登場，卻遇到大批喪屍攻擊，原以為是要逃跑，但製作組卻要3人「撐過去」而非「逃出去」，讓劉在錫百思不得其解表示：「從沒聽過這種要求！」他們似乎撐不過4小時，李光洙趴地痛苦大喊：「我要棄權！」劉在錫就回：「你是為了躺在這裡，才離開《Running Man》的嗎？」十分逗趣。