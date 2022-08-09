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浪漫求婚變遺言現場　顏嘉樂指控狄志杰「拿健康開玩笑」

▲顏嘉樂指控狄志杰拿開健康玩笑。（圖／衛視中文台提供）
▲顏嘉樂指控狄志杰拿開健康玩笑。（圖／衛視中文台提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-08-09 18:00:00

節目《一袋女王》日前錄影邀請許效舜、顏嘉樂、鄒承恩及楊皓如，上節目分享因為浪漫耍過頭，驚喜變驚嚇的故事。狄志杰透露曾因趁高燒39度半，連站都站不穩的情況下，要顏嘉樂答應一件事，才願意去掛急診，接下來竟然從包包裡拿出一枚戒指求婚，讓顏嘉樂既傻眼又感動，一旁的主持人曾國城則吐槽：「這是在求婚，還是在講遺言啊？」

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▲《一袋女王》邀請鄒承恩（左起）、許效舜、曾國城、宇珊、巴鈺、顏嘉樂和楊皓如。（圖／衛視中文台提供）
▲《一袋女王》邀請鄒承恩（左起）、許效舜、曾國城、宇珊、巴鈺、顏嘉樂和楊皓如。（圖／衛視中文台提供）
顏嘉樂表示交往時，她跟狄志杰並沒有住在一起，有天週末約莫傍晚5、6點接到狄志杰電話，電話那頭的狄志杰，用很虛弱的聲音說自己很不舒服，似乎是發高燒，由於平常狄志杰就很依賴顏嘉樂，所以顏嘉樂就要狄志杰趕緊坐車來家裡，由她陪著去附近的醫院掛急診。

狄志杰一到家後，除了臉色慘白，連站直的力氣都沒有，讓顏嘉樂趕緊拿溫度計，結果他體溫竟高達39.5度，便拉著狄志杰掛急診，沒想到狄志杰竟然說不要去，除非顏嘉樂答應他一件事，讓顏嘉樂有些生氣想說都這個情況了，還要答應什麼才肯去醫院。

隨後狄志杰在包包東翻西翻後，掏出一枚戒指，然後用極虛弱的氣音說：「除非妳願意嫁給我。」而且態度相當認真，讓顏嘉樂既傻眼又感動，又氣他怎麼可以用健康開玩笑，但因為情況緊急，顏嘉樂只能趕緊回說：「好！走」，拉著狄志杰去看醫生。

看完醫生回到家後，顏嘉樂對於剛剛的求婚橋段越想越氣，而且這世界上肯定不會有人跟他一樣，還覺得自己的求婚招式很浪漫，而且隨時把求婚戒指隨時放在包包裡，等一個顏嘉樂意想不到的時刻進行求婚，讓顏嘉樂好氣又好笑。

▲顏嘉樂還原狄志杰求婚過程。（圖／狄志杰臉書）
▲顏嘉樂還原狄志杰求婚過程。（圖／狄志杰臉書）

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