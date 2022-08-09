鄭怡哀悼小虎隊經紀人　曝蘇有朋建中作弊真相

一手捧紅小虎隊的王牌經紀人宋文善，近年來身體狀況欠佳，昨（8）日傳出病逝消息，享壽67歲。演藝圈好友紛紛發文致哀，其中資深唱將鄭怡也在今（９）日發文哀悼好友，她透露自己過去曾經在訪問小虎隊時，開玩笑的問讀建中的蘇有朋「有沒有考試時做過弊？」，而蘇有朋的回答，則讓在一旁的宋文善大發雷霆。
鄭怡與宋文善在1989年小虎隊出道時認識，她都稱呼宋文善為「宋哥」。那時鄭怡在主持中廣的《綺麗世界》，宋文善有時會帶著小虎隊三人去錄音。鄭怡提到，宋文善對小虎隊非常嚴厲，縱使三個孩子都是貪玩的年齡，但小虎隊非常自律，一點負評都沒有，表示宋哥及公司的教導極為成功。
鄭怡透露最讓她印象深刻的是，有一次小虎隊去上節目時學校正好剛考完期末考，她便問讀建中的蘇有朋考試有沒有作弊過，蘇有朋則俏皮可愛的回答：「可能有喔！」，鄭怡說：「當下看到玻璃對面的宋文善漲紅著臉大發雷霆，指手畫腳，我轉頭看著蘇有朋臉色慘白，我也驚呆了，立刻喊停機，過去音控室想安撫小宋哥。」沒想到宋文善還是很激動的說：「他們是偶像，是年輕人的榜樣，怎麼可以說作弊？」
後來鄭怡跟助理說那段剪掉重錄，才讓宋文善平靜下來，她也趕緊去安撫嚇壞的蘇有朋。鄭怡表示，小宋哥對音樂的熱愛以及全心投入，讓她非常欽佩，更讚美宋文善完全是一本台灣流行歌曲的百科全書。最後鄭怡也不捨地說：「一生成就滿滿的宋文善，一路好走。」