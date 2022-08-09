呼籲民進黨不要太超過！張善政：誠信與是非更需守護

台大學術倫理審定會今（9）日召開記者會對外宣布，認定民進黨桃園市長參選人林智堅的論文涉及抄襲且情節嚴重，並建議撤銷他的碩士學位，國民黨桃園市長參選人張善政下午對此錄製影片表示，他曾多次被問及此事，也始終以「政治人物誠信比學問重要」來回應，他同時呼籲請民進黨適可而止，不要太超過，因為台灣有更多需要守護的價值，就是誠信與是非。 我是廣告 請繼續往下閱讀 張善政表示，針對林智堅的論文案，他始終以「政治人物誠信比學問重要」來回應，也表示因為這是他內心真正的聲音。而張也不只一次公開呼籲林智堅可以誠實面對，到台大說明。張善政說，很遺憾，台大學倫會曾三次邀請林智堅出席說明，但他始終沒有現身。取而代之的，是民進黨人士漠視學術自主，鋪天蓋地對台大抹黑、抹紅、攻擊。張善政說，同為台大校友，他要嚴正地呼籲，民進黨人士請適可而止，不要太超過了！不要凡事只想選舉，忘記了台灣還有更多更重要的事，更需要守護的價值，就是誠信與是非。台大認定論文抄襲學歷被撤銷 林智堅：桃園市長參選到底台大認證論文抄襲 桃藍議員：林智堅應知所進退主動退選台大撤銷林智堅碩士學位 張辦：民進黨要給社會一個交代與邱奕勝、呂玉玲合體 張善政：讓支持者吃定心丸