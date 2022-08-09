中鋼兩鋼品反傾銷稅案　經濟部做出損害認定

經濟部貿易調查委員會今（9）日認定，中鋼等6家公司申請自中國、韓國產製進口特定鍍鋅鋼品，以及來自巴西、中國、印度、印尼、韓國與烏克蘭進口的碳鋼鋼板停止課徵反傾銷稅，可能會繼續或再次損害台灣產業。



經濟部今日召開第99次委員會議，由經濟部政務次長陳正祺主持，會中分別就「中國鋼鐵股份有限公司等6家公司申請對自中國大陸及韓國產製進口特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品繼續課徵反傾銷稅案」以及「中國鋼鐵股份有限公司申請對自巴西、中國大陸、印度、印尼、韓國及烏克蘭產製進口碳鋼鋼板繼續課徵反傾銷稅案」的產業損害調查結果進行審議，做出若停止課徵反傾銷稅，可能對台灣產業繼續或再發生損害的認定。



財政部已於今（2022）年6月2日認定涉案國涉案貨物的傾銷可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生，後續將由經濟部將上述認定結果通知財政部，並由該部提交關稅稅率審議小組審議是否繼續課徵反傾銷稅。



有關特定鍍鋅鋼品案，經濟部說明，針對自中、韓兩國進口特定鍍鋅鋼品課徵反傾銷稅期間，涉案貨物進口量已大幅減少，台灣特定鍍鋅鋼品產業營運狀況在課徵反傾銷稅前期雖有改善。



不過，後續涉案貨物仍有低價競爭影響台灣同類貨物價格的情形，使得國內特定鍍鋅鋼品產業營運狀況又再度惡化。且目前中、韓產能龐大且過剩，卻受制於部分國家對其採行貿易救濟措施，因此仍有傾銷至他國市場的情事。



至於碳鋼鋼板案，經濟部指出，在對自巴西、中國、印度、印尼、韓國及烏克蘭課徵進口碳鋼鋼板反傾銷稅期間，涉案貨物進口量已大幅減少，部分國家甚至已停止出口至台灣，台灣產業營運狀況已有改善，但仍處於易受傾銷進口影響的情況。



目前涉案6國均存在龐大產能，且多有產能過剩問題，加上台灣碳鋼鋼板市場對於涉案貨物具價格吸引力，因此該6國涉案貨物出口的主要目標市場均有因貿易救濟措施而受限制，如停止課徵反傾銷稅等問題。





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