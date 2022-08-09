iPhone果粉福音！iOS 16電量顯示回歸了 但「這款」除外
iPhone 最新作業系統iOS 16預計將在秋天推出正式版，目前則對開發者釋出最新版本的作業系統iOS 16 beta 5，此版本最大亮點就是「電量顯示」正式回歸，將電量百分比顯示在電池符號裡面，更能一目了然掌握電量狀況，但果粉們注意了，電量顯示有機型限制，小尺寸的mini系列，以目前的版本來看沒有支援此功能。
iOS 16在桌面有大幅度的更新，能加入小工具，國外有開發者也陸續發現，iPhone 14系列配置iOS 16有可能會衡亮功能，但目前尚未被證實。此外，Apple針對開發者釋出最新版本，最大的亮點就是將電池百分比數字顯示在右上的電池icon內，方便用戶能直觀的知道目前的電量狀況。
iPhone電量顯示不是新功能，在有Home鍵的年代裡，是基本的顯示，直到2017年推出iPhone Ｘ，為首款取消Home 鍵改為Face ID解鎖的iPhone，為了Face ID，頂部狀態欄空間不足，因此在當時默默拿掉了電池百分比的顯示，也引起了不小反彈，目前得知iPhone 12、iPhone 13系列都有支援，但小尺寸的mini 則沒有此功能。
關於此功能引發網友熱議，「這麼基本的功能到底為啥現在才回歸」、「看習慣沒有數字之後，覺得螢幕倒是挺乾淨的。」、「沒數字比較整潔，而且比較不會有電量焦慮」，同時有不少人為小螢幕手機抱屈，「mini太委屈了，瀏海縮假。」、「數字寫在圖裡面也要排擠mini」。