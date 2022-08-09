國民法官審理外國人在台犯罪　北院今在寶慶院區模擬

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模擬案例，一名外國人認為，被害人積欠合作款項，找來5人強押被害人後拘禁，並恐嚇、毆打被害人。被害人趁隙逃跑後，為擺脫被告等人的追趕，因此跳下擋土牆而命危，不久即引發神經性休克死亡，經檢方起訴。
北院模擬庭由黃怡菁任審判長，唐玥任受命法官、陳冠中任陪席法官；北檢推派黃振城、高光萱、楊舒雯等3名檢察官論告；北律推派張桂芳等15位律師及北院曾德榮等3位公設辯護人擔任辯護人為被告辦護。
司法院長許宗力致詞表示，我國早在1987年開始研議推動國民參與審判制度，直到2020年正式經立法院三讀通過，同年8月12日由總統公布。引進國民參與審判制度，不僅是社會制度的創見與價值理念的塑造，更在司法與社會間開啟一扇窗口，國民不僅能了解審判全貌，所帶來的寶貴意見也能提供法院不同面向的思考，使法院考量國民對公平正義之期待，做出更妥適周全的決定。
北院院長黃國忠說，走向司法民主化，過程分為四個階段，首先是1980年7月1日完成審判與檢察之改棣，第二個時點是1987年7月15日解嚴後，原依戒嚴法懲治叛亂條例規定，涉嫌叛亂罪及送交軍法審判的重大犯罪歸還一般司法管轄，第三個時點為2003年9月1日交互詰問新制，由職權主義邁向改良式當事人進行主義，最後一個階段即明年1月1日將實施之國民新制。
今天上午從國民法官選任、宣誓、審判長的審前說明後，隨即展開審理及評議，審判至12日上午12時10分宣判後結束。第4天下午舉行交流座談會，針對演練相關問題深度意見交流及檢討。