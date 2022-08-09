麥當勞「12雞翅+12雞塊」194元 漢堡王人氣8品買一送一
愛吃雞塊雞翅的肉控們買起來！近年積極發展票券服務的PChome 24h購物，今（9）日上午10時起快閃推出一日特賣，限時24小時祭出「12塊勁辣香鷄翅送12塊麥克鷄塊」2份即享券388元，等於12支小鷄翅＋12塊雞塊平均194元；同樣深耕電子票券市場的萊爾富，即日起也在APP開跑漢堡王夏日優惠，共8款商品買一送一、個人套餐平均最低85元起，甚至比漢堡王本身推出的8月優惠券還便宜。
隨著數位消費商機崛起，無論電商、超商都紛紛搶進電子票券市場，PChome 24h購物在2020年底找來速食業龍頭麥當勞合作，在站上設立專區，每每推出快閃優惠就引發搶買熱潮。PChome 24h購物再度和麥當勞推出「就愛和你一人一半」活動，今（9）日起限時1天祭出「12塊勁辣香鷄翅送12塊麥克鷄塊」，2份即享券限時特價388元，換算下來，等於12支小雞翅加12塊雞塊194元，預計開賣到8月10日上午10點，售完則提前結束。
近年同樣努力耕耘電子票券市場的萊爾富，也在APP積極強打漢堡王電子票券，即日起至8月23日推出夏日優惠，多達8款商品買一送一，包括20塊雞塊下殺85元、單奔牛肉堡平均45元、大杯可樂約20元、中份薯條平均22元，部份商品甚至比漢堡王自己推出的8月限定優惠券還便宜，不過兌換期限是60天內。