「太不厚道！」余正煌喊提告 林智堅：是非可這樣顛倒？
民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文遭檢舉抄襲，台大學倫會審查後，今（9）日認定林智堅抄襲，並撤銷學位，並認定他抄襲另一位學生余正煌的論文。余正煌律師吳俊達說，論文若有侵害著作權部分，將參考台大的認定，並考慮對林智堅提出侵害著作權告訴。林智堅今日下午舉行記者會，回應「太不厚道」。
余正煌的律師表示考慮提告，林智堅對此回應表示，這已經「不只是好心被雷親了，做人要厚道！」林智堅說，他跟余正煌見過2次面，一次是在導師宴中，指導教授陳明通還特別要余跟他表示感謝，說如果沒有林，余就畢不了業，第二次是在調查局接受教育訓練，余還主動跟林說，他就是提供民調資料給他，讓他畢業的那個學弟，林智堅痛批，「怎麼會轉變那麼快？」
林智堅說，他是論文資料的善意提供者，陳明通是熱心積極的老師，余是積極的研究生，現在他的心情真的是百口莫辯，陳明通在他不知情的情況下把論文初稿給了余，陳明通也在聲明中提到，而台大現在做出這樣的審定，「是你，你不覺得很冤枉嗎？而且現在他（余正煌）還說要對我提告，是非可以這樣顛倒嗎？這社會可以這樣嗎？」
林智堅說，這整件事是因為選舉才引發的，余正煌根本不需要，也沒必要進入選舉戰場，「沒有人想要傷害他」，他也沒對余口出惡言，可是余之前卻說「懶得看林智堅的論文」，林智堅痛批「那他有沒有用我的民調？有沒有參考我的草稿？做人可以這樣嗎？我覺得這個太不厚道了！」