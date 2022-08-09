習震怒！巨額投資半導體仍未超美　中不滿開查「芯腐敗」

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習近平政府已經投資超過1000億美元來協助建立國內半導體產業成長，以便讓中國能夠打破對西方的依賴。國家集成電路產業投資基金（簡稱大基金）已經成為北京向晶片製造商提供資金的主要工具，該基金成立於2014年，吸引了約450億美元的資本，支援包括中芯國際和長江存儲技術在內的數十家公司。由於該基金主要在幕後運作，讓投資標準遠離市場監督，因而遭到了各方質疑。
去年11月，大基金管理資本的投資公司有關的兩名高管被調查，今年7月，該基金的負責人總經理丁文武也接受審查，包括紫光集團前董事長趙偉國和聯席總裁刁石京也都受到牽連。
近來還有知情人士透露，當局上月審查晶片行業的報告時，發現行業進展可能被誇大，許多投資未能取得成果。而北京感到沮喪之際，華府也在對中國施加越來越嚴格的限制，要求荷蘭ASML和日本公司等主要供應商加入對中技術封鎖行業，增加了共產黨的潛在脆弱性。
北京在半導體產業上的挫敗從2021年底開始沸騰，當時拜登延續前任政府對中強硬的政策，而且作為「國家隊」的紫光集團開始出現失敗，如今更面臨重組。報導指出，儘管經過多年的努力，中國的產業製造能力正縮小，與西方的差距並沒有取得太大改善進展。即使國家科學機構和Naura Technology Group Co.等公司努力設計曝光機，但晶片製造仍由荷蘭公司ASML主導，日本公司仍然控制關鍵化學品原料的供應。