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習震怒！巨額投資半導體仍未超美　中不滿開查「芯腐敗」

▲中國政府對於投資巨款，卻仍無法在半導體產業超越美國感到不滿。（圖／翻攝自DIGITIMES）
▲中國政府對於投資巨款，卻仍無法在半導體產業超越美國感到不滿。（圖／翻攝自DIGITIMES）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-08-09 17:38:16

中國原先懷抱著野望，要在未來開發出能夠取代美國的半導體，但多年以來未能成功，令高層領導日益不滿，而這樣的情況在半導體產業高層遭到反貪腐調查以及對清華紫光集團重組更是讓國產晶片行業陷入尷尬境地。

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根據《彭博社》報導，據熟悉政府高官的相關人士表示，高層官員對於在過去10年在半導體產業投入數百億美元，卻沒有突破性發展一事感到憤怒。而美國一直加強對中國的產業限制，並且已經能成功遏止其技術野心。

習近平政府已經投資超過1000億美元來協助建立國內半導體產業成長，以便讓中國能夠打破對西方的依賴。國家集成電路產業投資基金（簡稱大基金）已經成為北京向晶片製造商提供資金的主要工具，該基金成立於2014年，吸引了約450億美元的資本，支援包括中芯國際和長江存儲技術在內的數十家公司。由於該基金主要在幕後運作，讓投資標準遠離市場監督，因而遭到了各方質疑。

去年11月，大基金管理資本的投資公司有關的兩名高管被調查，今年7月，該基金的負責人總經理丁文武也接受審查，包括紫光集團前董事長趙偉國和聯席總裁刁石京也都受到牽連。

近來還有知情人士透露，當局上月審查晶片行業的報告時，發現行業進展可能被誇大，許多投資未能取得成果。而北京感到沮喪之際，華府也在對中國施加越來越嚴格的限制，要求荷蘭ASML和日本公司等主要供應商加入對中技術封鎖行業，增加了共產黨的潛在脆弱性。

北京在半導體產業上的挫敗從2021年底開始沸騰，當時拜登延續前任政府對中強硬的政策，而且作為「國家隊」的紫光集團開始出現失敗，如今更面臨重組。報導指出，儘管經過多年的努力，中國的產業製造能力正縮小，與西方的差距並沒有取得太大改善進展。即使國家科學機構和Naura Technology Group Co.等公司努力設計曝光機，但晶片製造仍由荷蘭公司ASML主導，日本公司仍然控制關鍵化學品原料的供應。

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