7月熱傷害較去年同期「暴增1.8倍」　國健署：室內也會

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國健署解釋，造成室內熱傷害的主因是因為空氣不流動，散熱速度下降，產熱速度大過於散熱速度，將造成空間內的熱能無法排出，導致環境溫度不斷升高，若再加上人體溫度調節不佳，則容易產生熱傷害的症狀。
國健署也提醒，特別是老人、孕產婦、嬰幼兒、肥胖者、慢性病患者或生活無法自理者等高危險族群，對溫度的調節能力相對比較差，當室內溫度持續上升，身體過度出汗而處於脫水的狀態，更會加重熱傷害的發生，所以家中若有高危險族群，更要注意室內高溫所導致的熱傷害。
想要預防熱傷害，國健署分享三要訣，包含保持涼爽、多喝白開水、提高警覺，建議民眾可適度開冷氣降溫，或室內保持良好通風、使用電風扇搭配噴水降溫，住在頂樓易悶熱環境的民眾更應注意，在天氣炎熱時段，可適度開啟冷氣，並設定在26至27度，如不開冷氣的情況下，也應保持室內良好通風，使用電風扇吹涼風降溫，並可適度在皮膚表面上噴灑水，幫助身體快速降溫，避免因室內悶熱環境引發熱傷害。
國健署指出，人體內的熱量是通過輻射、傳導、對流和蒸發向外擴散的，寬鬆的衣服內可以形成對流，將人體部分熱量帶走消散，尤其衣領、袖子、褲子等開口處最好寬鬆點，將更有助於散熱，穿起來會更涼快。
此外，國健署表示，天氣炎熱，身體容易因大量流汗而流失水分，補充水分以維持身體正常散熱機制，對預防熱傷害尤其重要，「預防勝於治療」，要定時的喝水，不要等到口渴才喝，以白開水最好，避免喝含有酒精及大量糖分的飲料。但若醫囑限制喝水量者應詢問醫師適當的喝水量。
國健署也說，要記得時常注意氣象局發布天氣預報及高溫資訊，並使用「樂活氣象APP-健康氣象服務」查詢熱傷害預警分級及預防提醒，提高警覺注意室內外溫度變化，及留意自己和家人身體狀況，如有不適立即尋求協助或送醫。
國民健康署署長吳昭軍呼籲，要隨時關心家中長輩及孩童的狀況，當發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫如鬆脫衣物、在患者身上灑水、吹風扇等、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，以最快的速度就醫，並謹記「送醫前先降溫」，以免錯過救援黃金期。