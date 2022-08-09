男星被綁在電線桿上！荒唐過程曝光 他笑了「年輕真好」
去年以首張個人專輯《Diamond In The Rough未琢磨的鑽石》，入圍金曲新人獎的李浩瑋即將在8月14日舉辦個人第二場個人演唱會「魔幻島 Miracle Island」，好友力爆發的他一口氣邀來壞特?te、高爾宣、派偉俊、陳嫻靜助陣，今（9）日進行演唱會彩排時，高爾宣擔任嘉賓，送上蛋糕，替李浩瑋慶生。
交情甚篤的李浩瑋跟高爾宣，宛如雙胞胎兄弟，不僅有共同話題，興趣嗜好也相投，在總彩訪問時兩人更自曝喜歡在家當「綠手指」捻花惹草稿植栽；有考慮未來退休後想當農夫的高爾宣夢想擁有一座「開心農場」，更笑說：「我很想種酪梨！我自己愛吃，可以自給自足。」而今天在總彩時高爾宣特別為李浩瑋慶生，聽到李浩瑋曾在生日時被朋友惡搞綁在電線桿上慶生的荒唐事跡，讓他忍不住笑說：「年輕真好！」
即將開唱的李浩瑋提到前陣子父親節話題，他笑說：「因為他跟媽媽都很忙，我也在忙演唱會，就簡單用電話問候一下。」他還提到這次演唱會還特別請從事燈光設計的爸爸這一起參與，李浩瑋笑說：「父子倆齊心協力完成工作的感覺很棒！」問他有付給爸爸薪水嗎？他笑說：「有啊！」更開玩笑說：「就當送他生日禮物囉！」