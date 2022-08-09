三宅一生並列「日本時尚三傑」 一塊布、縐褶剪裁成經典
日本知名時尚大師三宅一生（ISSEY MIYAKE）驚傳不敵肝癌病魔逝世，享壽84歲。出生廣島縣，畢業於東京多摩美術大學平面設計系，三宅一生以極富工藝創新的獨特縐褶剪裁、「一塊布」哲學的服飾設計，顛覆時裝界。與山本耀司、川久保玲合稱「日本時尚三傑」，被譽為是一代經典傳奇時裝設計師。
三宅一生ISSEY MIYAKE與山本耀司YOHJI YAMAMOTO、川久保玲Rei Kawakubo（創辦Comme des Garçons），三人引領「時尚新浪潮」，將日本饒富東方禪思的設計推向國際舞台，震撼巴黎時尚圈，合稱「日本時尚三傑」，被譽為是一代經典傳奇時裝設計師。
三宅一生傾盡一生致力於「一塊布」哲學，嘗試打破東西方界線，以「身體、覆蓋身體的面料，及兩者間的舒適關係」，將一塊布從2D平面演變成3D立體結構，宛如日本摺紙藝術般，演繹出獨有專屬於服裝的演算法，是融合理性與感性並存的時尚科學。
ISSEY MIYAKE的第一個系列於1971年在紐約推出，並從1973年秋冬開始參加巴黎時裝週展演。1980年代後期，三宅一生嘗試出一種新型褶狀紡織品，運用獨特的「服裝打褶」技術，將材料由單線開發，先將布料裁剪後並縫紉成型，並在將衣服縫合成型後，壓緊並熱熨出褶皺，成為劃時代的品牌經典，同時也是個人標誌性的設計。
PLEATS PLEASE系列縐褶，自1988年首次於ISSEY MIYAKE系列中推出，爾後於1994年春夏系列成為子品牌。2000年，三宅一生更將能將平面變成三維表面，重要的「三角形結構」，發展為手提包的幾何基礎，打造了嶄新的包袋形式；並於2010年秋冬系列後正式成立BAO BAO，爆紅至今也已20年。
2007年ISSEY MIYAKE還成立了「Reality Lab」，結合各領域專才組成的設計團隊。其中包含了圖案設計師山本幸子（Sachiko Yamamoto）、電腦工程師三谷純（Jun Mitani）等，透過CG電腦程式開發數位的3D造型，以科學的實驗邏輯，推出翻轉平面與立體間的系列服裝，「132 5. ISSEY MIYAKE」於2010年正式誕生。確立由寶特瓶回收再生材質rePET創新製成的「1塊」塊環保布料，結合服裝「3D」立體結構、衣料折疊後呈現的「2D」平面，創造出衣服「5種」不同的可能。
三宅一生的服裝設計雖然帶來了視覺上無比前衛，但回歸到衣服本身最基本的面向，穿著與攜帶，卻擁有讓人愛不釋手的舒適與便利。不只可輕易收納成「一塊布」，PLEATS PLEASE更是既輕便又防皺，可任意折疊又無需乾洗，相當適合收納。也體現其「設計不是為了哲學，而是為了生活」的理念。