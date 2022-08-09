阿翰模仿「阮月嬌」遭批歧視新住民　越裔總會曝觀點

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台灣越裔總會總會長陳凰鳳2日向家樂福發出一封公開信，她表示，收到新住民社團連署反映，指家樂福以嘲諷越裔新住民形象和口音的中元節促銷廣告大事宣傳播放，讓新住民朋友將情何以堪，「以表演之名行霸凌之實正蔓延，每一秒的模仿口音，都是一次次如美工刀般劃過新住民及子女的心；再多的努力與入境隨俗融入，都抵不過口音標籤的歧視化」。他們要求家樂福「請即刻停止以嘲諷越裔新住民當有趣的沒水準廣告，並公開向社會及越裔新住民同胞致歉」。
為此，家樂福緊急將阿翰拍攝的廣告影片下架，並改用其他版本替代。然而，此事引發網友正反兩極的論戰，雖然有網友贊同越裔總會，認為表達不舒服的感受很合理，不該刻意用口音標籤新住民；但另一方面也許多人為阿翰抱不平，認為阿翰的模仿並沒有歧視成分，也沒有醜化新住民，更舉例反問表示阿翰也模仿日本人、或是常有美國人模仿英國口音，是否也算歧視？
事件傳開後，不少網友湧入陳凰鳳老師的臉書留言批評，陳凰鳳6日凌晨與越裔總會統一對留言做出答覆。他們表示，陳情的目的就是希望引起社會關注，什麼意見都無妨，也認為這證實了家樂福的廣告確實造成社會對立，「難道要新住民忍氣吞聲，什麼都接受就是和諧嗎？」認為大企業應該注意社會責任。
陳凰鳳強調，他們從頭到尾都是針對家樂福陳情，表演者（阿翰）是誰他們不認識，也認為這問題與表演者無關，因為他只是受雇於家樂福的工作者，「我們說的責任是家樂福那麼大的一個國際企業應有的友善與社會責任，不該製播令當地少數族群不愉快的廣告。」
阿翰在日前也貼出聲明，表示自身觀點。「阿翰po影片是做搞笑，而po影片的目的是想逗樂大家，讓觀眾有情感上的抒發，逗樂過程中如果有冒犯和傷害，我願意接受所有受傷的人的想法，另外也不同意透過指責對方、過激言論去傷害意見不同的人，希望這個社會能理性看待跟討論這件事情，學習接納不同的聲音，這就是一個成熟的多元社會必經之路。最後很遺憾造成許多紛擾，所有看似不一樣的人，都有一樣的情感，有愛吃的食物，也有心愛的家人，願我們都能理性包容，溫柔善待身邊跟你一樣或不一樣的人，試著溝通跟對話，因為大家都是在這片土地上努力生活的一份子，撫平傷口且共生共容，一起吃飯一起玩鬧再一起和好的一家人。」