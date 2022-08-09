防疫險理賠417億！黃天牧會產險業：股東利益非唯一決策

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也由於防疫保單虧損持續擴大，目前共有8家產險業者向金管會提出申請收回權益項下重大事故準備金，並都已獲准，核准動用金額合計99.4億元。部分產險公司也啟動增資計畫，金管會已核准包括國泰世紀產險及中信產險增資，還有其他公司 也在進行相關程序中，只是尚未報至金管會，同時，也有3家產險公司申請向外借款，並已經金管會核准。
今日金管會也召開「產險業總經理業務聯繫會議」，由保險局長施瓊華親自主持，邀集產險公會及19家產險公司共計17位總經理與2位副總與會，金管會主委黃天牧在會議結束前也到場，除肯認保險公司發揮照顧社會大眾的力量外，並以其擔任保險局局長任內推動保險商品審查改革、費率自由化及保險業企業風險管理之經驗，期勉保險公司強化自律的功能，掌握企業核心價值及重視形象，做好風險管理。
對於產險業的經營，黃天牧也提出4點心得，包括一、公共政策與企業經營均不能只看短期績效，不看長期影響；二、監理手段不只有干預，也有協助業者發展，政府介入與市場自律之間，要符合比例原則，企業管理亦如是；三、金融市場須與國際接軌，但過程中亦須考量國內情況；四、面對更複雜的環境，股東利益不再是唯一決策目標，而已擴及利害關係人的利益。最後，黃天牧還以美國前總統羅斯福的名言「榮耀屬於真正在競技場上拼搏的人」，與現場產險總經理共勉。
至於今日「產險業總經理業務聯繫會議」也就6大議題進行討論，包括一、持續推動數位化、鼓勵創新與發展新商品。金管會鼓勵業者持續進動數位創新，以提升保險商品與服務效能，目前產險業者於推動電子商務、異業合作、業務試辦、電子式保險證、電子保單認存證及保險存摺等方面已有所成效，金管會亦將在風險可控管前提下，持續檢討開放電子商務項目，包括研擬增加可透過網路投保之人身保險商品及網路保險服務項目，以因應金融保險科技發展。
二、落實保險商品風險管理，金管會強調，現行保險商品審查制度是建構在業者自律性控管及商品簽署人員負起簽署責任之前提下，放寬備查制商品適用範圍，並以抽查方式檢核。惟保險公司仍應落實內控與自律，於銷售前應確保保險商品風險控管機制，銷售後並應定期檢視商品定價的合理適足，以健全公司經營並保障消費者權益。
三、強化保險業企業風險管理。在金管會強化保險業風險管理法令位階規範完整性，以督促產險業對於公司經營的各項保險風險，產險業應審慎考量於內部控制制度中訂定相應管理機制，以落實執行企業風險管理，提升公司營運韌性。
四、落實接軌IFRS17、ICS準備工作。為協助保險業落實資產負債管理、合理反映保險業經營風險、增強財務體質及風險承擔能力，並回歸保險業經營核心價值，金管會已宣布保險業於115年實施IFRS17及ICS，也請各公司強化商品、投資、風管、資產負債管理等策略，現階段應特別著重於系統建置，並適時投入人力及資源，於2023年完成系統建置、2024年完成平行測試，以利達成接軌進度。
五、精進洗錢防制、公平待客及永續金融，包括保險業辦理防制洗錢及打擊資恐工作，應以風險基礎方法妥適執行，過程中亦應確保執行的手段是否符合比例原則，以避免影響保戶交易的便利性；為保障高齡消費者投保權益，各公司應於今年10月1日前完成對銀髮族保險商品適合度檢視與審查作業，並做好服務相關工作。
另為維護身心障礙者投保權益，保險公司應建立妥適承保程序，不得僅因被保險人為身心障礙者而有不公平待遇，並建立承保身心障礙者之經驗統計資料以為日後修正承保標準依據，以落實公平待客。
此外，金管會也訂定「保險業氣候相關風險財務揭露指引」，規範保險業自2023年起應於每年6月30日前將氣候風險財務揭露相關資訊納入永續報告書或公布於公司網站，提升保險業面對氣候變遷之金融韌性，金管會也請保險公司及早規劃。另請產險公會綠色保險推動專案小組持續研議開發多元綠色保險商品，並透過法規鬆綁以協助相關業務推展。
六、推動微型電動二輪車納保強制車險。金管會表示，強制汽車責任保險法已於今年6月15日修正公布，將微型電動二輪車納入承保範圍，相關子法刻正預告中，各公司應配合調整各項作業系統，以利民眾投保，使交通事故受害人儘速獲得基本保障。