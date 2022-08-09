台大認定論文抄襲拔學位！賴香伶呼籲林智堅退選

民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文遭檢舉抄襲，台大學倫會審查後，今（9）日認定林智堅抄襲，並撤銷學位，對此。民眾黨桃園市長參選人賴香伶肯定台大做出不讓政治黑手伸入審定程序的決定，也呼籲林智堅退選。
賴香伶表示，台大邀請林智堅三次說明，但林智堅從不親自到場，卻一再透過國安局長陳明通說他才是「原創」，陳明通給他的書信還寫到有個章節讓他「自行發揮一下」，總總跡象都讓大家開始認為：余正煌被栽贓了、要背鍋了。因此她一再呼籲學術審定，一定要本於學術自主，在審定過程就事論事、就資料論資料。余正煌也親自到台大說明，台大才能做出公正的評斷。
賴香伶表示，全黨救一人從蔡英文總統開始，林智堅選舉團隊主委是鄭文燦，論文辯護記者會發言人是立委鄭運鵬，這三位捍衛的台灣價值決不應該是抄襲論文的行徑，他們不該漠視、縱容他們提名有抄襲行為的人，這是誠信、也是品格，如果他們繼續全黨救一人，是 置桃園市民的權益尊嚴不顧。
賴香伶呼籲，林智堅是別人聲稱的「落跑市長」，留給新竹市政府的爛攤子，新竹球場從三億多擴增到十二億多元，到現在說不清楚？沒有驗收完成就進行比賽，到現在對你檢視時，無法用負責的態度回應。這時更該負起責任把新竹球場問題徹底解決，不是到現在用硬凹的方式繼續在桃園，「桃園市民不想領受你這樣的新竹經驗」。