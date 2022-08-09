木蘭颱風外圍甩尾！台東、恆春半島明有雨 花東上看38度
今年第7號颱風「木蘭」（Mulan，中國命名，原意為「木蘭花」）今（9）日下午2時生成，目前中心位置在鵝鑾鼻西南方930公里海面上，以時速25轉16公里速度，向西北轉西北西移動。中央氣象局資深預報員林定宜指出，未來木蘭颱風會朝中國雷州半島、海南島一帶前進，預計登陸之後就會快速減弱，對台灣陸地不會有直接影響。不過因為木蘭颱風處在大季風低壓帶中，隨著颱風移動引入的南方雲系，預計將持續影響到明（10）日上半天，包括東南部地區、恆春半島、澎湖及金門有局部短暫陣雨，其他地區大多維持上半天多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，尤其中南部山區要慎防有局部較大雨勢發生機率，民眾明日出門記得攜帶雨具。
今日午後熱對流發展旺盛，從台中、南投一路到高雄都出現大雷雨，目前氣象局仍持續針對台中至高雄、南投等8縣市發布大雨特報，預計降雨要到今天入夜之後才會慢慢趨緩，民眾下班時段要注意。
林定宜指出，明日各地天氣依舊相當炎熱，氣象局也持續發布高溫資訊，明日中午前後台東縣為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率。花蓮縣縱谷為橙色燈號，有出現攝氏38度極端高溫的機率；台北市、新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣地區為橙色燈號，可能連續出現攝氏36度高溫。嘉義縣市、台南市地區為黃色燈號，請民眾中午前後外出注意防曬，並多補充水分以免中暑。
林定宜表示，從週四起到下週一（8/11~8/15）受到太平洋高壓逐漸增強影響，各地大多為多雲到晴的穩定天氣，僅東南部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後西半部地區及宜蘭、花蓮山區有局部短暫雷陣雨。各地氣溫也相當炎熱，預估高溫可達攝氏32到35度。至於後續是否還有熱帶擾動或颱風生成？目前數值模式預報還很分歧，需進一步觀察。