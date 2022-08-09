因林智堅事件被高嘉瑜點名 鄭運鵬：民代不能只想聲量
民進黨桃園市長參選人林智堅論文遭控抄襲， 台灣大學今（9）日認定林智堅的台大國發所論文屬於抄襲行為，且情節嚴重， 並撤銷碩士學位。對此。民進黨立委高嘉瑜表示，誠實面對是最上策，林智堅競選總幹事、立委鄭運鵬應該可以好好地回應這件事，黨中央也會有智慧地處理。鄭運鵬則回應表示，民代不能自私只想自己、只想到聲量。
立委高嘉瑜於今日接受媒體訪問時提及，林智堅論文的問題，自己認為鄭運鵬應該是最清楚的，並指出，鄭運鵬應該也可以好好的去回應這件事情。高嘉瑜表示，黨中央也應該有智慧去處理這種事情，同時也提及，自己覺得，誠實面對就是最好的上策。
媒體詢問之前的「一屍五命」說是否會發酵？高嘉瑜表示，她認為好好處理，同時也相信，這件事可化危機為轉機，黨中央應有這樣的智慧、鄭運鵬的智慧也很高，相信他會知道怎麼處理。
針對高嘉瑜發言，鄭運鵬下午回應表示，高嘉瑜也是民代，如果不幫助受委屈的人，以後受委屈誰會幫忙？選舉就是會受到抹黑，台大學倫會的審定令人非常遺憾，「林智堅需要時我都會幫助他。」他強調，民代不能自私只想自己、只想到聲量，不讓受害者受二度傷害，是他的責任。
Q持續發酵？您講的保守？
一屍五命當然是
這是最壞情況但我相信妥善處理好
誠實面對智慧解決
讓大眾 相信
當政治人物 能力比學歷重要
希望到中央好好智慧