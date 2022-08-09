許淑華碩士論文也爆抄襲 逢甲大學一週內確定是否成案
民進黨桃園市長參選人林智堅碩論涉抄襲案，台大擬撤銷學位及論文。國民黨南投縣長參選人許淑華的碩士論文，也被指控抄襲舊部屬謝百傑的縣府報告，許淑華已向逢甲大學自請調查。逢甲大學指出，已收到許淑華的函文及民眾檢舉案，校方將在一週內完成形式要件審查，決定是否成案受理。
林智堅「論文門」事件發生後，國民黨南投縣長參選人、立委許淑華也爆碩士論文涉抄襲。競選對手蔡培慧陣營指控，許淑華2009年在南投市長任內，取得逢甲大學經營管理研究所碩士學位，論文題目為「公部門結合地方文化創意產業發展之研究─以南投市為例」，與2008年時任南投市公所專員謝百傑的研究報告「從政府治理談文化創意產業的發展─以南投市產業文化推廣為例」，相似度高達70%，懷疑許淑華以上司身份脅迫下屬幫她寫論文，根本是「省力女抄人」。
許淑華和謝百傑都否認有抄襲情事，許淑華並於2日以立委辦公室名義發文逢甲大學，請母校依據學術倫理規範，調查比對自己的碩論是否具獨創性和完整性，以及有無抄襲、舞弊或違反著作權法等違反學術誠信與倫理的行為，並強調「若學校通知我必須到場陳述，一定配合出席說明。」民進黨南投縣議員參選人曾琮愷，當天也親自到逢甲大學具名檢舉。
逢甲大學今（9日）表示依學校規定，必須有人具名檢舉，才會受理啟動相關程序，目前已收到許淑華自請調查的公文，以及一位民眾的檢舉信函，校方將在一周內完成形式要件審查，若符合要件就會成案受理，並組成審定委員會，依「逢甲大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」程序進行後續處理，兩個月內完成調查審定。