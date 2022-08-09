三宅一生肝癌過世！國內癌症死因第2位 8成患者有B、C肝
知名日本時尚設計師三宅一生（Issey Miyake）驚傳8月5日因肝癌過世，享壽84歲。根據衛福部統計，台灣每年約1萬3千人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，慢性肝病及肝硬化是國人主要死因的第9位，肝癌則為全國主要癌症死因的第2位，光是2020年就有7773人死於肝和肝內膽管癌。高雄長庚醫院副院長、台灣肝癌醫學會(TLCA) 理監事盧勝男提醒，8成肝癌的患者都是因為本身有B型肝炎或C型肝炎，高風險族群其實相當明確，B肝、C肝的患者務必要定期追蹤治療，才不會讓肝炎惡化成肝癌。另外，肥胖及飲酒也是肝癌的危險因子，提醒民眾控制體重、不要過度飲酒，是防治肝癌的重要方法。
國健署表示，統計死於肝癌的病患中，約有70%的人為B型肝炎帶原者，而20%為慢性C型肝炎感染者。B型肝炎帶原者如持續有肝炎的發作，有15～20%會發生肝硬化，大大增加肝癌的發生率；而C型肝炎病毒感染至少會有一半以上變成慢性肝炎，其中約20%會導致肝硬化，而肝硬化者每年有3～5%會變成肝癌。
盧勝男說，雖然俗稱肝臟是「沈默的器官」，但由統計數字來看，肝癌的高風險族群明顯就是B肝、C肝的患者，只要定期做好篩檢、追蹤治療，透過超音波、抽血檢驗，就能儘早發現肝癌及早治療，就能有比較好的治癒率。目前國健署有提供45歲至79歲民眾（原住民40歲），補助終身一次的B、C型肝炎篩檢服務。
高雄醫藥大學附設醫院肝膽胰內科教授莊萬龍也說，B肝、C肝會造成肝臟纖維化，並可能進一步惡化為肝硬化或肝癌，追蹤治療非常重要。另一方面，如今很多上班族或民眾都有脂肪肝，其實如果沒有良好控制，長期下來也可能導致肝臟纖維化，並有進一步惡化的風險。
盧勝男強調，飲酒、過度肥胖也有導致肝癌的風險，唯有控制好體重，減少飲酒，才能避免讓自己遠離肝癌。國健署也提醒，養成健康生活習慣很重要，留意自己的體重及BMI，多多活動與均衡飲食，就能有效降低脂肪肝風險。