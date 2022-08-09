打造交通數據生態　交通部為未來都市開道

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數據經濟將成為創造新業務價值、提升國家競爭力的重要因素。為了讓機關與民眾有更友善使用數據之環境，交通部2019年起將各領域資料整合至「運輸資料流通服務平臺」(Transport Data eXchange ,TDX)，為全國最大交通資料服務平臺，供應範疇涵蓋全國之公路、軌道、航空、路況、停車、航運、氣候、觀光、空品、自行車等逾千項資料，讓使用者可從單一介面快速查找並即時獲取所需內容，迄今已逾千個開發用戶，衍生600餘個開發應用使用TDX服務，涵括了Google路況服務、台灣等公車、衛福部入境檢疫航班系統等指標型服務，產生的加值應用服務也以潛移默化的方式深透了政府施政與民眾生活的各個環節。
以TDX平臺為數位服務基礎，交通部表示，也積極挖掘資料的潛力。短期，將利用數據服務穩健地建立政府數位治理的文化、凝聚產業創新應用共識、及奠基人才培育等目標，希冀在公私協力下健全永續營運資料生態體質、擴大資料產業之創新商業模式。而中長期，本部將持續觀察並認識到未來城市生活是如何變化，透過AIoT、新興技術與數位素養孵化下，結合交通部在資料創新營運、數位治理及人才培力的能量累積，聚焦後驅動數位轉型實現智慧交通Digital Twin，創建交通數據核心品牌價值，發揮交通大數據政策引導及翻轉產業的功能，協助產業生態夥伴充分利用自身的能力，健全數據產業生態系之正向循環，共同為未來城市新藍圖做好準備。
此外，本日活動亦包含交通數據創新應用競賽頒獎典禮，獲獎團隊透過TDX資料應用育成課程，啟蒙探索數據並嘗試實作應用，將交通資料結合大眾運輸轉乘、淨零碳排、健康監測、旅遊觀光等主題，開發出交通數據的各項服務，為臺灣的政府治理與產業營運的數位升級注入創新能量，落實國家智慧化願景。