立國團大讚高雄港　交流港口智慧化、永續發展

立陶宛交通及通訊政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）率官員及代表共11人訪台，其中包括立陶宛克萊佩達港局長艾爾吉斯·拉塔卡斯（Algis Latakas）及電動車廠商，並於今（9）日下午參訪高雄港，由港務公司董事長李賢義及高雄港務分公司總經理王錦榮率隊接待。
立陶宛訪問團盼以智慧、綠色港口及離岸風電為主要拜訪目的，藉以提升港埠競爭力，並增進台立雙方在港政相關合作與交流。李賢義表示，立陶宛的克萊佩達港是在波羅的海港口中每年裝卸量最多的港口之一，感謝外交部安排這次的機會，與立陶宛對於港區的環境管理、智慧化設施發展等議題相互交流，期望能夠促進台灣及立陶宛港口之間的合作。港務公司今特此安排遊港行程，藉由船上導覽，讓立陶宛訪問團更能清楚了解港口建設及作業實際情形，也藉此呈現高雄港洲際二期的進度規劃與其對高雄港未來發展之重要性。行程中雙方進行熱烈交流，參訪團團員皆對港務公司在港口智慧化及基礎設施的提升與港口永續的努力表示肯定與讚許。
李賢義進一步說明，高雄港為台灣重要國際港口，近年積極發展港口智慧轉型，已於2020年度起陸續完成港群或示範港口建置，持續優化各項智慧化系統功能，更於今（2022）年，於基隆港、臺北港、臺中港及高雄港攜手電信業者導入不同技術應用之5G試驗計畫，分階段規劃我國港口布建5G通訊應用環境；在綠色港口方面，因應全球永續發展，2014年高雄港率先通過認證，成為亞太地區第一個取得Eco Port認證之港口，2017年七大國際商港全數取得歐洲生態港認證。
港務公司表示，立陶宛訪問團明（10）日將前往臺中港了解離岸風電產業的發展、海上船舶運輸，以及風電產業相關之人才培訓。基於以上港務公司多元發展之業務經驗及規劃，期許未來能夠與立陶宛有合作機會。