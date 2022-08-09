T1／拒絕再被挖角!　太陽提前與賈西亞續約

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前已抵台並完成隔離的賈西亞教練將於本週正式加入球隊訓練，提到與太陽隊續約的原因是「我很喜歡太陽隊的氛圍，我相信這對我來說是一次很棒的機會，今年回來我想要完成去年那個『尚未完成的任務』，把上一季沒拿到的冠軍金盃帶回臺中！」
另外回顧上個賽季他也發現一些值得改善的地方「上一季我們幾乎整個賽季都維持著很棒的進攻火力，但今年我們還是要不斷地追求進步，畢竟你會在一個賽季內跟每一隊交手很多次，有太多我們無法去預料的狀況。我有信心自己能夠讓球隊的防守變得更好，這背後肯定需要很多的努力與犧牲，但希望結果會是讓人振奮的，因為我深深相信著『進攻贏得比賽，防守贏得冠軍』。」
休賽季，賈西亞教練也持續與球團進行溝通，太陽隊不止在季外補強了盧冠軒、更在選秀會上選進了潛力新秀董永全與李明修，面對陣容的變動，他也提到「我們必須盡快將團隊集結起來，透過磨合找出團隊的化學效應，去了解彼此，相信這會是一個好的開始。」
總經理汪蔚傑認為，賈西亞教練去年在球隊運作上幫助很多，會個別針對球員進行一對一的訓練協助球員們調整，讓球員在場上能發揮更好的表現，新賽季希望藉由他的經驗，為球隊帶來更多幫助，奪回總冠軍。