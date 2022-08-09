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T1／拒絕再被挖角!　太陽提前與賈西亞續約

▲賈西亞教練（Alberto García）回歸太陽教練團。球團提供
▲賈西亞教練（Alberto García）回歸太陽教練團。球團提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-08-09 19:06:02

台中太陽今夏洋將戰力大幅流失，總教練、洋將桑尼等球員轉戰PLG領航猿，所幸今傳出好消息。球團今宣布，與上個賽季擔任首席助理教練的西班牙籍教練賈西亞（Alberto García）續約，正式回歸太陽教練團，新賽季將延續上賽季團隊無私的球風，期盼與球員們共同奮戰，朝總冠軍目標前進。

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35歲的賈西亞來自西班牙，從2010年開始擔任籃球教練，2016-17年賽季在瑞典第一級聯賽（女子）Ostersund籃球隊執掌兵符、2017-19年賽季則轉至愛爾蘭，出任男子第一級聯賽（男子）Sligo All Star籃球隊總教練。上個賽季則是於臺中葳格太陽執教，與球員們培養了深厚的感情與默契，相信新賽季在與球員配合上可以擦出更多不同的火花，帶給團隊更多的歐洲籃球理念。

日前已抵台並完成隔離的賈西亞教練將於本週正式加入球隊訓練，提到與太陽隊續約的原因是「我很喜歡太陽隊的氛圍，我相信這對我來說是一次很棒的機會，今年回來我想要完成去年那個『尚未完成的任務』，把上一季沒拿到的冠軍金盃帶回臺中！」

另外回顧上個賽季他也發現一些值得改善的地方「上一季我們幾乎整個賽季都維持著很棒的進攻火力，但今年我們還是要不斷地追求進步，畢竟你會在一個賽季內跟每一隊交手很多次，有太多我們無法去預料的狀況。我有信心自己能夠讓球隊的防守變得更好，這背後肯定需要很多的努力與犧牲，但希望結果會是讓人振奮的，因為我深深相信著『進攻贏得比賽，防守贏得冠軍』。」

休賽季，賈西亞教練也持續與球團進行溝通，太陽隊不止在季外補強了盧冠軒、更在選秀會上選進了潛力新秀董永全與李明修，面對陣容的變動，他也提到「我們必須盡快將團隊集結起來，透過磨合找出團隊的化學效應，去了解彼此，相信這會是一個好的開始。」

總經理汪蔚傑認為，賈西亞教練去年在球隊運作上幫助很多，會個別針對球員進行一對一的訓練協助球員們調整，讓球員在場上能發揮更好的表現，新賽季希望藉由他的經驗，為球隊帶來更多幫助，奪回總冠軍。

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