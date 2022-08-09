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《非常律師禹英禑》朴恩斌、連俞涵是雙胞胎？鑑定照出爐

▲觀眾追劇發現，連俞涵留短髮時跟朴恩斌「撞臉」。（圖／channel.ena.d IG、一把青FB）
▲觀眾追劇發現，連俞涵留短髮時跟朴恩斌「撞臉」。（圖／channel.ena.d IG、一把青FB）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-08-09 20:00:00

韓劇《非常律師禹英禑》紅遍國際，使得演員群人氣三級跳，女主角禹英禑（朴恩斌 飾）戲裡戲外舉止都備受討論，觀眾也發現，台灣演員連俞涵在2015年演出《一把青》的模樣神似禹英禑；該劇第二集婚紗滑落的女主角金花英（夏英 飾），神情也跟藝人申世景有幾分相似。

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女主角朴恩斌劇中飾演「汪洋律師事務所」的新進律師，患有自閉症類群障礙症中的亞斯伯格症候群，卻是智商164的天才，以首爾大學法學院第一名之姿畢業，律師考試超過滿分的1500分，擁有過目不忘的能力，但缺乏社交能力、不擅表達情緒，「豚鯨」是她最愛的生物及心靈朋友。

觀眾追劇發現，連俞涵留短髮時，跟《禹英禑》中的朴恩斌「撞臉」，2人都有白皙肌膚之外，戲外神韻相似度極高，甚至出現「連俞涵在講韓文」的錯覺。

▲▼連俞涵（上下圖左）跟朴恩斌神韻相似度高。（圖／channel.ena.d IG、一把青FB）
▲▼連俞涵（上下圖左）跟朴恩斌神韻相似度高。（圖／channel.ena.d IG、一把青FB）
▲▼連俞涵（上下圖左）跟朴恩斌神韻相似度高。（圖／channel.ena.d IG、一把青FB）
 
《禹英禑》第二集中，因家族事業關係，金花英被迫嫁給建設公司的長孫洪真旭（朴智勳 飾），2人原本舉辦氣派婚禮，豈料花英看到喜歡的人不慎摔倒，婚紗因而滑落導致走光，該橋段引起熱議，網友發現金花英的美貌，神似藝人申世景，2人彷彿雙胞胎姊妹。

《非常律師禹英禑》講述智商高但社商（SQ）低，患有自閉症類群障礙症的禹英禑，作為律師成長過程的療癒故事，首集收視率雖然只有0.94％，但隨著溫暖、感人的劇情，最新一集收視率高達14.9％，亦是當今討論度最高的韓劇。

▲▼夏英（上下圖左）跟申世景彷彿雙胞胎姊妹。（圖／Netflix、申世景IG）
▲▼夏英（上下圖左）跟申世景彷彿雙胞胎姊妹。（圖／Netflix、申世景IG）
▲▼夏英（上下圖左）跟申世景彷彿雙胞胎姊妹。（圖／Netflix、申世景IG）
 

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