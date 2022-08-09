鴻海與美國Monarch Tractor攜手 打造下世代農業設備
鴻海科技集團今（9）日宣布與Monarch Tractor簽署代工協議，鴻海將在美國俄亥俄州廠區打造Monarch Tractor下世代電動農業機具以及電池模組。本次合作的Monarch Tractor MK-V系列預計於2023年第一季在鴻海俄亥俄工廠展開生產計劃，該廠房佔地約 620 萬平方英尺，擁有可擴展延伸的生產空間。Monarch Founder系列，則預計於2022年第四季於加州Monarch利佛摩廠房生產。
鴻海科技集團劉揚偉董事長表示，「今天宣布和 Monarch Tractor 合作，也反映鴻海聚焦電動車生產的方向，以及各種業務夥伴關係合作的前瞻潛力。憑藉鴻海的製造實力，引領全球產業和供應合作夥伴網絡，我們與 Monarch Tractor 的新合作夥伴關係，將為 Monarch Tractor產品的成功做出貢獻。」
2022年5月，鴻海完成俄亥俄州資產購買協議後，開始在其俄亥俄州工廠展開電動車製造業務。與Monarch Tractors達成的協議是鴻海在俄州廠房完成收購之後，建立的第一個生產製造協議，作為逐步展現鴻海擴大在電動車市場的願景。本次電動曳引機生產協議，也代表鴻海展現為俄州廠區所在地Mahoning Valley持續推動轉型方向之一。
Monarch Tractor是世界上第一台純電動、可自動行駛的智能曳引機，強化農民的現有業務，緩解勞動力短缺並最大限度地提高產量。Monarch專注於提升農業實踐，為現今以及下世代農民提供清潔、高效和經濟的解決方案。憑藉尖端技術、全球影響力和經驗豐富的團隊，Monarch 正在為農業的未來帶來有意義的變革。